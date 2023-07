Techniker Krankenkasse: Jahresrechnung 2021 veröffentlicht (Download, PDF, 6,1 MB).

Die Techniker Krankenkasse (TK) hat die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr veröffentlicht. Der Verwaltungsrat hat auf seiner Sitzung die Jahresrechnung abgenommen, die ein Minus von rund 427 Millionen

Euro aufweist. Die Ausgaben für die medizinische Versorgung stiegen auf insgesamt 32,8 Milliarden Euro und

damit um 6,7 Prozent je Versicherte bzw. Versicherten.

Jahresrechnung von Reservenabbau geprägt

"Die Finanzlage ist für die gesamte gesetzliche Krankenversicherung

herausfordernd", sagt Dominik Kruchen, alternierender Vorsitzender des

Verwaltungsrats und Arbeitgebervertreter. "Die Ausgaben für Gesundheit steigen,

auch wegen der teuren Gesundheitspolitik der vergangenen Jahre. Dadurch ist

eine Milliardenlücke in der gesetzlichen Krankenversicherung entstanden, die

2021 auch durch die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler geschlossen wurde,

da die Krankenkassen mehr als acht Milliarden Euro ihrer Reserven abgeführt

haben. Die TK allein hat 1,4 Milliarden Euro beigetragen." Dies spiegele sich

im Finanzergebnis wider. Mit Blick auf das kommende Jahr und die bekannt

gewordenen Eckpunkte für ein Finanzierungsgesetz, das die prognostizierte

Finanzlücke von etwa 17 Milliarden Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung

schließen soll, sagt Dieter F. Märtens, alternierender Vorsitzender des

Verwaltungsrats und Versichertenvertreter: "Es ist wichtig, dass die Politik

nun endlich handelt, die gesetzliche Krankenversicherung braucht

Planungssicherheit. Dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag steigen und

wiederum Reserven der Kassen eingezogen werden sollen, ist jedoch eine weitere

Belastung für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler - und erneut ein

Eingriff in die Entscheidungsspielräume der Selbstverwaltung. Wir erwarten

politische Lösungen, um die Finanzen nachhaltig für die kommenden Jahre zu

stabilisieren."

TK wächst weiter

Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 zeigen außerdem, dass die TK weiter gewachsen

ist. Mehr als 10,8 Millionen Menschen waren zum Stichtag 1. Januar 2022 bei der

TK versichert, ein Plus von einem Prozent. Bei den Mitgliedern ist ein Anstieg

von 1,3 Prozent auf rund 8,3 Millionen zu verzeichnen. Ebenso veröffentlicht

wurde die Jahresrechnung der TK-Pflegeversicherung. Sie weist einen

Jahresüberschuss von 425 Tausend Euro auf, die Leistungsausgaben stiegen auf

rund 3,5 Milliarden Euro.

Geschäftsbericht 2021

Die Jahresrechnung der TK sowie der TK-Pflegeversicherung sind Teil des

TK-Geschäftsberichts 2021, der in diesem Jahr unter dem Titel "Neue Wege gehen"

steht. Von Vorschlägen für eine patientenorientierte Versorgungsreform und eine

zukunftsfähige Pflege bis zu einem Plädoyer für die kluge Nutzung von

Gesundheitsdaten - in Berichten, Interviews und Grafiken zeigt er nicht nur

neue Wege für das Gesundheitssystem als Ganzes auf, sondern blickt auch darauf,

wo sich die TK bereits auf den Weg für innovative Gesundheitslösungen gemacht

hat. Der Geschäftsbericht 2021 steht online zur Verfügung.

Hinweis für die Redaktion

Der Verwaltungsrat der TK ist das höchste Entscheidungsgremium des Unternehmens

und besteht aus jeweils 15 Vertreterinnen und Vertretern von Arbeitgebern und

Versicherten.

Quelle: Pressenachricht, 01.07.2022