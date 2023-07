Studie (PDF, 1,8 MB): Über 50 Prozent der Führungskräfte betrachten die IT-Infrastruktur ihres Unternehmens als zu komplex (Roland Berger).

68 Prozent der Unternehmen sehen große Herausforderungen in der digitalen Transformation. Hauptgründe sind das Fehlen von technologischem Wissen (62 %) und eine unzureichende Verwaltung des digitalen Portfolios (46 %). Ein Schlüssel zur Lösung ist eine integrierte

Geschäfts- und Digitalstrategie München, Juli 2022: Unternehmen sprechen seit Jahren von der Notwendigkeit, eine digitale Transformation zu vollziehen. Die gesamte Organisation soll in

eine einzige digitale Einheit verwandelt werden, in der Mitarbeiter, Kunden,

Lieferanten, Produkte und Maschinen in einem datengetriebenen Netzwerk

miteinander verknüpft sind. Trotz hoher Investitionen in dieses Vorhaben ist

heute oftmals Ernüchterung eingetreten. In der Roland Berger-Studie „The

digital dilemma – Why companies struggle to master digital transformation“

geben mehr als zwei Drittel der Befragten an, ihr Unternehmen begegne

Herausforderungen im Wandel zur digitalen Organisation. Für die Studie wurden

mehr als 50 Verantwortliche auf Vorstandsebene aus führenden Unternehmen

zahlreicher Branchen befragt.

„Das 'digitale Dilemma', in dem sich Unternehmen befinden, die in ihrer

digitalen Transformation nicht vorankommen, entsteht zumeist nicht durch

technische Grenzen, sondern aufgrund von organisatorischen und strategischen

Versäumnissen der Firmen. Oftmals schaffen es selbst wichtige digitale

Initiativen nicht über den Status von Pilotprojekten hinaus“, sagt Jochen

Ditsche, Partner bei Roland Berger. „Nicht selten fehlen einflussreiche

Fürsprecher, die den Nutzen und die Chancen der Projekte aufzeigen können.

Deshalb scheitern diese Vorhaben an mangelnden Ressourcen, um sie in großem

Maßstab umzusetzen. Führungskräfte müssen die digitale Transformation

verinnerlicht haben. Nur dann ist ihr Unternehmen attraktiv für die digitalen

Talente, kann sich von der Konkurrenz abheben, Umsatzwachstum steigern oder

weitere Einsparungen erzielen.“

Mehrheit der Unternehmen ist in unzeitgemäßen IT-Systemen und unflexiblen

Prozessen verfangen

68 Prozent der befragten Unternehmen geben an, dass das digitale Dilemma auf

sie zutrifft; sie kommen mit der digitalen Transformation nicht gut voran –

branchenübergreifend. Die Hauptgründe dafür sind fehlendes technologisches

Know-how (62 %) und eine unzureichende Verwaltung des digitalen Portfolios (46

%). 60 Prozent der Befragten beschreiben die IT-Systeme ihres Unternehmens als

komplex, drei Viertel davon halten sie sogar für nicht mehr überschaubar. Nur

sechs Prozent der Verantwortlichen geben an, ihre Systeme seien schlank und gut

handhabbar.

Digitaler Wandel hängt von Bereitschaft und Fähigkeiten der Belegschaft ab

Ein weiterer entscheidender Faktor – und oft eine Hürde – für den digitalen

Wandel ist die Belegschaft. Laut 69 Prozent der Befragten seien ihre Teams

nicht in der Lage, abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten, sei es mangels

der richtigen Fähigkeiten oder aufgrund der Firmenkultur. Zudem geben 70

Prozent an, dass ihnen mindestens drei technologische Expertisen im Unternehmen

fehlen. Fachleute, die von den Führungskräften am stärksten gesucht werden,

sind: Enterprise Architects (77 %), Data Scientists (60 %) und Back-end

Developer (57 %). Gleichzeitig sind solche Experten auf einem angespannten

Arbeitsmarkt kaum verfügbar. Und es wird immer schwieriger, die Mitarbeiter mit

diesen Expertisen zu halten.

Vier Säulen der digitalen Transformation

Der Wandel in eine ganzheitlich digitale Organisation kann laut der

Studienautoren gelingen, wenn Unternehmen die folgenden vier Säulen aufbauen.

Zunächst gilt es, eine gemeinsame Geschäfts- und Digitalstrategie zu

entwickeln, bei der die IT-Verantwortlichen von Beginn an in den Prozess

einbezogen werden. So können Silos innerhalb des Unternehmens aufgebrochen

werden. Der nächste Baustein ist ein effektives operatives Modell. Um

erfolgreich zu sein, müssen die Organisationen agil aufgestellt und alle

Prozesse aufeinander abgestimmt werden. Ein entscheidender Punkt ist hierbei

die frühe Einführung von Portfolio-Management-Gremien, die Ressourcen zuweisen

und alle digitalen, geschäftlichen sowie IT-Prozesse führen. Weiterhin sollte

sich die Personalpolitik auf die Aktivierung, Gewinnung und Bindung von

Mitarbeitern konzentrieren. Helfen kann hierbei beispielsweise eine jährlich

aktualisierte Human Intelligence Map, die den Bedarf und das Angebot an

kritischen Fähigkeiten aufzeigt. Damit können drohende Lücken identifiziert und

frühzeitig in Fortbildungen oder zusätzliche Stellen investiert werden.

Letztlich ist eine schlanke Unternehmens- und Datenarchitektur, die modular

aufgebaut und passgenau auf die Bedürfnisse der Firma zugeschnitten ist, von

großer Bedeutung. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn Unternehmen

hierfür zunächst Datenarchitektur-Prinzipien und -Standards einführen sowie

eine Cloud-First-Strategie verfolgen.

„Unternehmen müssen sich auf den fortwährenden digitalen Wandel einlassen, um

weiterhin im Wettbewerb bestehen zu können. Dafür gibt es entscheidende

Faktoren, die Verantwortliche berücksichtigen sollten: eine umfassende Analyse

der digitalen Fähigkeiten im Unternehmen, eine Langzeitstrategie mit klarer

Zielrichtung, ständige Verbesserungsprozesse, eine funktionsübergreifende

Taskforce der wichtigsten Führungskräfte", so Ditsche. „Und besonders: Das

Bewusstsein, dass die digitale Transformation zuerst ein Umdenken der

Belegschaft erfordert, für das geworben werden muss.“

Themen

Dienste, Unternehmensberatung Wirtschaft

Kategorien

Digital

Roland Berger ist die einzige Strategieberatung europäischer Herkunft mit einer

starken internationalen Präsenz. Als unabhängige Firma, im alleinigen Besitz

unserer Partnerinnen und Partner, sind wir mit 51 Büros in allen wichtigen

Märkten präsent. Unsere 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnet eine

einzigartige Kombination aus analytischem Denken und empathischer Einstellung

aus. Angetrieben von unseren Werten Unternehmergeist, Exzellenz und Empathie

sind wir überzeugt davon, dass Wirtschaft und Gesellschaft ein neues,

nachhaltiges Paradigma benötigen, das den gesamten Wertschöpfungskreislauf im

Blick hat. Durch die Arbeit in kompetenzübergreifenden Teams über alle

relevanten Branchen und Geschäftsfunktionen hinweg bietet Roland Berger

weltweit die beste Expertise, um die tiefgreifenden Herausforderungen unserer

Zeit heute und morgen erfolgreich zu meistern.

Quelle: Roland Berger, 14.07.2022