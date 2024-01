Übernahmeschlacht um Rhön-Klinikum AG offenbart Fehlentwicklungen im Gesundheitswesen (Verdi).

Anlässlich der Streitigkeiten der Hauptaktionäre der Rhön-Klinikum AG im Zusammenhang mit der Übernahme durch Asklepios fordert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) mehr staatliche Regulierung und die Absicherung der Beschäftigten. Auf dem Krankenhausmarkt geht es mittlerweile zu wie im Spielcasino, sagte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia

Bühler über die neuesten Volten im Übernahmepoker um die Rhön-Klinikum AG. „Da versuchen

ein paar schwerreiche Männer seit Jahren, sich gegenseitig auszutricksen und

die Hoheit über Krankenhäuser zu sichern.“

Im Februar hatte der Hamburger Asklepios-Konzern ein Übernahmeangebot für die

Rhön-Kliniken vorgelegt, zu denen auch das einzig privatisierte

Universitätsklinikum Gießen und Marburg gehört. Nun versucht das Pharma- und

Medizintechnikunternehmen B. Braun – das einst gemeinsam mit Asklepios

versuchte, die Übernahme von Rhön-Kliniken durch Helios zu verhindern – den

Deal zu blockieren, indem es unter anderem eine Sperrminorität sowie eine

Sonderausschüttung von rund 134 Millionen Euro fordert. „In diesem

Übernahmeprozess wird mit harten Bandagen gekämpft. Das passt vielleicht in

einen schlechten Wirtschaftskrimi, im Krankenhauswesen hat so etwas nichts zu

suchen. Die Vorgänge zeigen, wie sehr das Gesundheitswesen für Profitstreben

und Spekulation geöffnet wurde. Damit muss Schluss sein“, so Bühler. Die

politisch Verantwortlichen müssten die Fehlentscheidungen der Vergangenheit

korrigieren. Gesundheitseinrichtungen als wichtiger Teil der Daseinsvorsorge

dürften nicht kommerziellen Anbietern überlassen bleiben.

„Gerade führt die Corona-Pandemie aller Welt vor Augen, wie wichtig ein gut

ausgebautes Gesundheitswesen ist, bei dem der Versorgungsbedarf und nicht die

Gewinnerzielung im Vordergrund steht“, betonte die Gewerkschafterin. „Und

mitten in dieser Krise liefern sich die Herren Braun, Münch und große Broermann

eine weitere Übernahmeschlacht, bei der es einzig um Macht und Geld geht.“

Dieses Verhalten der Eigentümer von B. Braun, Rhön und Asklepios sei

unverantwortlich und trage zur Verunsicherung von Beschäftigten sowie

Patientinnen und Patienten bei.

„Die Beschäftigten bei Rhön machen sich aus gutem Grund Sorgen, dass ihre

Rechte unter Asklepios nicht mehr viel zählen würden“, so Bühler weiter. Der

Hamburger Klinikbetreiber verweigere an etlichen Standorten Tarifverhandlungen

und setze auf flächendeckende Ausgliederungen, um die Kosten zulasten der

Beschäftigungsbedingungen zu senken. Konsequent ignoriere der Konzern zum

Beispiel die berechtigten Tarifforderungen seiner Beschäftigten im

niedersächsischen Seesen und im bayerischen Lindenlohe, die vor der

Corona-Pandemie mehrfach in Streik getreten waren. „Von sozialer Partnerschaft

und Mitbestimmung auf Augenhöhe kann bei Asklepios in weiten Teilen nicht die

Rede sein. Zu Recht sehen die Betriebsräte bei Rhön das Übernahmeangebot daher

sehr kritisch.“

Unabhängig von den Eigentumsverhältnissen müssten betriebsbedingte Kündigungen

sowie Outsourcing in den Rhön-Kliniken langfristig und verbindlich

ausgeschlossen, Tarifverträge garantiert und weiterentwickelt werden. In Bezug

auf das Universitätsklinikum Gießen und Marburg erklärte Bühler: „Es zeigt

sich, was passiert, wenn der Staat kommerziellen Betreibern das Feld überlässt.

Das Land Hessen muss eingreifen und die Rechte der Beschäftigten ebenso sichern

wie eine hochwertige medizinische Forschung und eine gute

Patientenversorgung.“

Quelle: Verdi, 24.04.2020