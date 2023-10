UKSH und ver.di einigen sich zur Entlastung in der Pflege (Pressemitteilung).

Am 13. März vergangenen Jahres haben sich die Landesregierung, das UKSH und ver.di auf die Eckpunkte zur Vereinbarung über die Entlastung und Stärkung der Beschäftigten am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein verständigt. In deren Mittelpunkt steht die Regelung der

Besetzungen der einzelnen Stationen im Verhältnis zum Patientenaufkommen. Diese Vereinbarung wurde in den vergangenen Monaten in redaktionellen Verhandlungen geeint und von ver.di und dem Vorstand des UKSH unterzeichnet.

Dies bedeutet, dass die konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der

Pflegesituation in beiderseitigem Sinne umgesetzt werden könnten. Bedingung für

das Inkrafttreten ist die Zustimmung der örtlichen Nichtwissenschaftlichen

Personalräte, des Nichtwissenschaftlichen Gesamtpersonalrats sowie der

Betriebsräte der ZIP gGmbH und der UKSH Akademie. Wir hoffen auf eine zügige

Zustimmung aller Gremien, damit die Umsetzung greifen kann.

„Wir haben gute und tragfähige Lösungen gefunden, Ausgleiche für besondere

Belastungssituationen unserer Pflegekräfte und auch für unsere Mitarbeitenden

im nicht-pflegerischen Bereich zu schaffen“, sagt Prof. Dr. Jens Scholz,

Vorstandsvorsitzender des UKSH. „Unser Dank gilt allen Beteiligten, die in

vielen gemeinsamen Sitzungen konstruktiv an diesem Meilenstein für die weitere

Verbesserung der Patientenversorgung durch Entlastung unserer Mitarbeitenden am

UKSH gearbeitet haben.“

Ein Schwerpunkt ist die Regelung für das Konsequenzen-Management. Hier galt es

zu definieren, wann und unter welchen Voraussetzungen Belastungssituationen

entstehen, die mit einer Ausgleichsschicht vergolten werden. Dazu gibt es fest

vereinbarte Besetzungen im Verhältnis zur Patientenbelegung, die bei

Überschreitung aus besonderen Gründen als freie Tage angemeldet werden können.

Damit schafft das UKSH bessere Arbeitsbedingungen als jedes andere Krankenhaus

in Schleswig-Holstein. Hierzu sind unter anderem gemeinsam organisatorische

Modelle entwickelt worden, die den Entlastungsausgleich regeln, die wiederum

der Mitbestimmung der Personal- und Betriebsräte unterliegen. Das UKSH freut

sich auf die Zustimmung der zuständigen Personal- und Betriebsräte.

Quelle: Pressemitteilung, 30.03.2021