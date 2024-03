Verdi: Gemeinwohlorientierung im Gesundheitswesen vor Profit gefordert

Verdacht auf dubiose Finanzgeschäfte rund um den internationalen Pflegekonzern Orpea: Verdi fordert Gemeinwohlorientierung im Gesundheitswesen (Presseaussendung).

Angesichts des Verdachts auf dubiose Finanzgeschäfte rund um den internationalen Pflegekonzern Orpea bekräftigt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ihre Forderung nach einer Gemeinwohlorientierung im Gesundheitswesen. „Die Ereignisse um Orpea werfen ein Schlaglicht auf folgenschwere Fehlentwicklungen in der Gesundheitsbranche“, erklärte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. „Insbesondere in der Altenpflege tummeln sich zunehmend Unternehmen, für die kurzfristige

Profitmaximierung über allem steht. Das darf nicht so weitergehen.“ Der

„Tagesspiegel“ hatte am Mittwoch über eine Recherche des Netzwerks

Investigative Europe berichtet, wonach der französische Orpea-Konzern Teil

eines geheimen Firmengeflechts sei, in dem Schulden und Immobilien hin und

hergeschoben und Beteiligungen gegenüber den Behörden verschleiert worden sein

sollen. In Deutschland betreibt Orpea fast 200 Pflegeheime und Kliniken mit

mehr als 17.000 Betten.

„Die Recherchen verfestigen das Bild von Orpea als Unternehmen, das für die

Erzielung maximaler Gewinne bereit ist, Recht und Gesetz mit Füßen zu treten“,

so Bühler. „Das gilt auch für die Rechte der Beschäftigten, die immer wieder

drangsaliert werden, wenn sie sich für die eigenen Interessen engagieren.“ So

versuchte die Orpea-Tochter Celenus 2018, zwei Gewerkschafterinnen der

Reha-Klinik im thüringischen Bad Langensalza im Rahmen eines Arbeitskampfs

fristlos zu kündigen, scheiterte damit aber vor Gericht. Zuletzt wurden

Kündigungsbegehren gegen Betriebsräte der Orpea-Tochter Senioren Wohnpark Weser

GmbH von den Arbeitsgerichten als unbegründet zurückgewiesen. Stattdessen wurde

das Unternehmen im März dieses Jahres wegen Mobbings der Vorsitzenden des

örtlichen und des Europäischen Betriebsrats zu 15.000 Euro Schadensersatz

verurteilt. Auch in seinem Stammland Frankreich ist Orpea in diverse Skandale

verstrickt, die dort zu großer öffentlicher Kritik führten und durch einen

Untersuchungsausschuss des Senats aufgearbeitet werden sollen.

„Alle Unternehmen müssen sich an die Regeln halten und die Grundrechte ihrer

Beschäftigten respektieren – ganz besonders diejenigen, die im Gesundheitswesen

aktiv sind und sich mit öffentlichen Geldern finanzieren“, betonte Bühler. „Die

Politik ist gefordert, solchen Praktiken und Strategien der Gewinnmaximierung

auf Kosten von Beschäftigten, Patientinnen und Patienten sowie der

Allgemeinheit einen Riegel vorzuschieben. Im Gesundheitswesen muss das

Gemeinwohl im Zentrum stehen."

Quelle: Presseaussendung, 19.05.2022