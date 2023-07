Verdienste im NRW-Gesundheitswesen waren im Jahr 2021 um 14,4 Prozent höher als im gesamten Dienstleistungsbereich

Im nordrhein-westfälischen Gesundheitswesen erzielten Vollzeitbeschäftigte im Jahr 2021 einen durchschnittlichen Bruttojahresverdienst von 61.667 Euro (IT.NRW).

Der durchschnittliche Bruttojahresverdienst lag im Jahr 2021 in NRW-Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen bei 61 667 Euro und war damit um 13,0 Prozent höher als in der Gesamtwirtschaft (54 559). Düsseldorf (IT.NRW). Im nordrhein-westfälischen Gesundheitswesen erzielten Vollzeitbeschäftigte im Jahr

2021 einen durchschnittlichen Bruttojahresverdienst von 61 667 Euro. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anlässlich der vom 14. bis 17.

September 2022 in Düsseldorf stattfindenden Messe „REHACARE International”

mitteilt, lagen die Verdienste damit in Krankenhäusern, Arzt- und

Zahnarztpraxen um 14,4 Prozent über dem Durchschnittswert des gesamten

Dienstleistungsbereiches (53 884 Euro) und um 13,0 Prozent über dem der

Gesamtwirtschaft (54 559 Euro).

[...]

Auch im Vergleich zu den beiden anderen Bereichen des Gesundheits- und

Sozialwesens verzeichneten die Beschäftigten des Gesundheitswesens in

Nordrhein-Westfalen höhere Einkommen: Vollzeitbeschäftigte, die Kinder, Kranke,

Pflegebedürftige oder ältere Menschen in Heimen betreuen, erzielten 2021 einen

Durchschnittsverdienst von 48 579 Euro pro Jahr; im Sozialwesen war es mit 46

432 Euro nahezu ein Viertel (24,7 Prozent) weniger als im Gesundheitswesen.

Teilzeitbeschäftige im Gesundheitswesen verdienten mit 34 501 Euro im Schnitt

mehr als ihre Kolleginnen und Kollegen in Heimen oder im Sozialwesen.

Geringfügig Beschäftigte im Gesundheitswesen erzielten hingegen mit jährlich 4

502 Euro niedrigere Verdienste als geringfügig Beschäftige in Heimen oder im

Sozialwesen.

Quelle: IT.NRW, 13.09.2022