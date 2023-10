Verdienste nach Berufen: Interaktiver Gehaltsvergleich ist online (Destatis).

Die Berufswahl hängt von vielen Faktoren ab. Fest steht auf jeden Fall, dass sie maßgeblich die Höhe des künftigen Verdienstes bestimmt. Wer beispielsweise zwischen einer Friseurausbildung und einer Ausbildung in Mechatronik schwankt,

sollte wissen, dass vollzeitbeschäftigte Friseurinnen und Friseure im Jahr 2018

im Schnitt 1 813 Euro brutto pro Monat verdienten, während Mechatronikerinnen

und Mechatroniker mit durchschnittlich 3 106 Euro fast 1 300 Euro mehr

erhielten. Doch auch innerhalb eines Berufes unterscheiden sich die Verdienste

mitunter stark. Einflussfaktoren wie die Branche, die Ausbildung oder die mit

dem Alter gewonnene Berufserfahrung spielen ebenfalls eine Rolle. Der neue

interaktive Gehaltsvergleich des Statistischen Bundesamtes (Destatis)

berücksichtigt solche Faktoren und liefert dadurch individuell zugeschnittene

Informationen zu den Verdiensten einzelner Berufe.

Die interaktive Anwendung wurde anhand der Daten der Verdienststrukturerhebung

2018 konzipiert und gibt für individuelle Profile Schätzungen des

Bruttomonatsverdienstes aus. So können die Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel

sehen, ob sie mit ihrer Ausbildung in einer anderen Branche mehr verdienen

würden, oder ob es sich lohnt, eine Meisterprüfung anzustreben. Auch welche

Berufswahl besonders vorteilhaft ist oder ob eine langjährige

Unternehmenszugehörigkeit angemessen bezahlt wird, können sie mit Hilfe des

Gehaltsvergleichs überprüfen. Dazu werden zunächst für Beruf, Branche,

Ausbildungsabschluss und andere stellen- und personenbezogenen Merkmale die

passenden Ausprägungen ausgewählt. Für das individuelle Profil zeigt die

Anwendung dann den geschätzten durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst an.

Die Nutzung des Gehaltsvergleichs des Statistischen Bundesamtes ist kostenlos

und anonym. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert.

Der Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern ist ein Indikator der

deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

Destatis