Vivantes 2020 mit Minus von 30,5 Millionen Euro (Geschäftsbericht, PDF, 305 kB).

Als kommunaler Gesundheitsversorger war Vivantes im Jahr 2020 in seiner Kernaufgabe maximal durch die Corona-Pandemie geprägt. Ein großer Teil der Ressourcen wurde für die Versorgung von Corona-Patient*innen aufgewendet: Im Jahr 2020 behandelte der Klinikkonzern rund 39 Prozent der stationären

Covid-Patient*innen in Berlin. Vivantes hat das Jahr 2020 mit einem Ergebnis von –30,5 Mio. Euro abgeschlossen (2019: +17,5 Mio. Euro) bei einem Umsatz von 1,5 Mrd. Euro (2019: 1,3 Mrd. Euro). Auch in 2020 hat das Unternehmen seine

Investitionen in die Zukunft der Gesundheitsversorgung weiter erhöht mit 203,8

Mio. Euro (2019: 171 Mio. Euro). Die Mittel wurden sowohl in große Bauprojekte

wie den „Nordkopf“ am Klinikum Neukölln und den Neubau des

Auguste-Viktoria-Klinikums als auch in das dringend benötigte Logistikzentrum

und die digitale Infrastruktur investiert. Mehr noch als in den Vorjahren stand

im Pandemie-Jahr die Aus-und Weiterbildung sowie die Gewinnung von Fachpersonal

im Fokus. Ein Meilenstein war die Gründung des Berliner Bildungscampus für

Gesundheitsberufe gGmbH (BBG), die seit dem 1.1.2020 gemeinsam mit der Charité

getragen wird.

Vivantes hat in 2020 mehr als eine halbe Million Patient*innen behandelt,

pandemiebedingt aber weniger als im Vorjahr. Das gilt sowohl für den ambulanten

Bereich mit 311.005 Fällen (2019: 360.021) als auch für den stationären Bereich

mit 204.766 Fällen (2019: 247.106). Grund waren u.a. Vorgaben der Politik,

Betten für Corona-Patient*innen frei zu halten, sowie hygienische

Erfordernisse, die nur eine reduzierte Belegung von Zimmern zuließen bzw.

zulassen. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Mitarbeitenden auf 17.876 Personen

(2019:17.372) weiter erhöht, was einer Zahl von 13.030 Vollkräften (2019:

12.903) entspricht. Der Personalkostenaufwand ist damit 2020 ebenfalls

gestiegen auf 994 Mio. Euro (2019: 947 Mio. Euro), die Kosten für Material auf

383 Mio. Euro (2019: 287 Mio. Euro).

Dr. Johannes Danckert, Geschäftsführer Klinikmanagement von Vivantes:„Vivantes

hat in der Corona-Pandemie eine besondere Verantwortung für die

Gesundheitsversorgung Berlins und vor allem in der Versorgung von

Corona-Patientinnen und –Patienten übernommen. Unser Versorgungsauftrag und

unsere Verpflichtung als kommunaler Träger hatte in der Pandemie eine ganz

besondere Priorität. Vivantes hat sich als starkes Netzwerk in vielfältiger

Weise engagiert – nicht nur bei der Krankenversorgung, sondern auch bei der

Beschaffung von damals weltweit knappem Schutzmaterial im Umfang von rund 2.000

Tonnen, als Betreiber der Reservekliniken an der Messe und in der Fröbelstraße

sowie einer Notfall-Pflegeeinrichtung für Senioren in der Blücherstraße. Auch

das Jahr 2021 wird durch die Auswirkungen der weiter bestehenden

Corona-Pandemie geprägt sein und uns medizinisch und wirtschaftlich vor enorme

Herausforderungen stellen.“

Vivantes ist mit seinem Netzwerk ein starker Partner in der Berliner

Gesundheitsversorgung, führend unter anderem in Berlin bei der

Schlaganfallbehandlung, bei minimalinvasiven Herzklappenersatz (Mitraclips und

"TAVIs"), bei Elektrophysiologischer Behandlungen, bei Onkologischen

Erkrankungen wie der Prostata- oder Brustkrebsbehandlung oder der stationären

psychiatrischen Versorgung. Insgesamt wurden 2020 in den Einrichtungen von

Vivantes mehr als 86.000 operative Eingriffe durchgeführt. Die Vivantes

Hauptstadtpflege umfasst derzeit 17 Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 2.217

vollstationären Plätzen in derzeit zehn Berliner Bezirken – eine Einrichtung

mehr als 2019, denn zum 1.1.2021 hatte Vivantes eine weitere Pflegeeinrichtung

übernommen. Auch die meisten Berliner Babys werden in Vivantes Kreißsälen

geboren: 11.345 in 2020 – durchschnittlich mehr als ein Baby pro Stunde.

Rund 50 Prozent mehr neue Pflegeauszubildende als 2019

Die Gewinnung von Fachkräften stand im vergangenen Jahr besonders im Fokus.

Vivantes ist bereits jetzt mit insgesamt 1.377 Ausbildungsplätzen in sieben

verschiedenen Gesundheitsberufen einer der größten Ausbilder im

Gesundheitswesen. Im Wettbewerb um die besten Fachkräfte setzt das Unternehmen

konsequent auf eine weitere Erhöhung der Ausbildungskapazitäten mittels

konsequenter Verbesserung der Ausbildungsbedingungen und -qualität. Allein in

2020 haben 250 Pflegeauszubildende neu bei Vivantes angefangen, 88 mehr als im

Jahr zuvor. Die Azubis absolvieren ihre betriebliche Ausbildung in den Kliniken

und Pflegeheimen, für die theoretische Ausbildung besuchen sie den Berliner

Bildungscampus für Gesundheitsberufe BBG, der seit dem 1. Januar 2020 von

Vivantes und Charité gemeinsam getragen wird.

Dorothea Schmidt, Geschäftsführerin Personal:„Alle unsere Mitarbeiter*innen

haben in der Corona-Pandemie ihr Bestes gegeben. Auf das Erreichte können wir

gemeinsam stolz sein; unsere Ziele behalten wir dennoch im Blick: Wir wollen

und werden bei Vivantes die Arbeitsbedingungen noch besser gestalten, die Zahl

unserer Ausbildungsplätze stetig erhöhen, unsere Führungskultur

weiterentwickeln und uns innerhalb der Berliner Gesundheitslandschaft und

darüber hinaus als attraktiver Arbeitgeber mit vielfältigen Karrierechancen

positionieren. Im Bereich der Ausbildung haben wir bereits Anfang April ein

weiteres positives Signal gesetzt. Alle unsere Auszubildenden der Gesundheits-

und Krankenpflege erhalten seitdem ein Laptop zur schulischen und privaten

Nutzung, das nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung privat übernommen

werden kann.“

Gemäß seiner Zielsetzung, hat Vivantes in 2020 u.a. eine breit angelegte

Arbeitgeberkampagne gestartet. Fast 2.400 Berliner*innen haben sich im

vergangenen Jahr für einen beruflichen Neustart bei Vivantes entschieden,

darunter mehr als 800 in der Pflege – ein Bereich, in dem bei Vivantes

weiterhin kein Einstellungslimit besteht.

Höhere Investitionen in Digitalisierung und Infrastruktur

Die Gesundheitsversorgung der Zukunft wird digitaler sein, ambulanter,

spezialisierter und individueller auf den einzelnen Menschen zugeschnitten. Um

Vorreiter bei dieser Entwicklung zu sein, setzt Vivantes auf eine konsequente

Digitalisierung der Prozesse nach innen und außen und vernetzt sich auf der

Basis internationaler Standards. Die schrittweise Umstellung seiner Kliniken

auf die vollständig digitale Erfassung und Verarbeitung von Patientendaten

(„Digitale Patientenkurve“) ist dabei nur eines von vielen laufenden und schon

geplanten Projekten.

Dr. Eibo Krahmer, Geschäftsführer Finanzen, Digitalisierung und

Infrastruktur:„Vivantes ist es trotz der Pandemie gelungen, seine strategische

Neuausrichtung, die Digitalisierung und die Erneuerung der Infrastruktur weiter

voranzutreiben. Dies ist eine enorme Leistung aller Beteiligten. Wir stellen

damit jetzt die Weichen für eine nachhaltige Gesundheitsversorgung der Zukunft.

Um seiner Verantwortung für Berlin auch künftig gerecht zu werden und eine

leistungsfähige Versorgung aufrecht zu erhalten, sind in den kommenden zehn

Jahren Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro notwendig. Wir sind

zuversichtlich, dass das Land die klare Strategie von Vivantes zur nachhaltigen

Gesundheitsversorgung für die Berlinerinnen und Berliner unterstützt. Die

Mitarbeitenden von Vivantes leisten dazu schon jetzt ihren Beitrag.“

Am Klinikum Neukölln wurde in 2020 mit den Gründungsarbeiten für den „Nordkopf“

begonnen. Das Gebäude wird neben einer modernen Rettungsstelle u.a. auch

Zentral-OPs und Intensivbereiche enthalten und soll als Rotationsfläche für die

Sanierung des gesamten Hauptgebäudes dienen. Gleichzeitig entsteht am Standort

des Auguste-Viktoria-Klinikums ein komplett neues Krankenhaus. In den beiden

ersten Bauabschnitten werden u.a. sechs OP-Säle, eine neue Rettungsstelle, die

Intensivmedizin und eine Radiologie untergebracht. Entsprechend dem

Baufortschritt sollen hier künftig auch die stationären Kapazitäten des

Wenckebach-Klinikums integriert werden. In Spandau errichtet Vivantes ein

modernes Versorgungs- und Logistikzentrum und in Kaulsdorf ein weiteres

Pflegeheim. Beide Projekte sollen in 2021 fertig gestellt werden.

Ausblick 2021: Unternehmensentwicklung in der Corona-Pandemie

Auch das Jahr 2021 wird stark von der Corona-Pandemie beeinflusst sein. Trotz

der Pandemie entwickelt Vivantes seine Netzwerkstruktur aus Kliniken, Pflege-

und Versorgungseinrichtungen strategisch weiter (Strategie 2030). Angesichts

der aktuellen Sondersituation, der demografischen Entwicklung und der

regulatorischen Vorgaben der Politik, kommen auch in diesem Jahr große

organisatorische und finanzielle Herausforderungen auf die Krankenhäuser

generell – und auch auf Vivantes – zu.

Quelle: Pressemitteilung, 30.04.2021