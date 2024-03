Vivantes erreicht 2021 ausgeglichenen Jahresabschluss

Vivantes hat das Jahr 2021 mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 3,3 Mio. Euro abgeschlossen, bei einem Umsatz von knapp 1,6 Mrd. Euro (Pressenachricht, PDF, 89 kB).

Vivantes hat das Jahr 2021 mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 3,3 Mio. Euro abgeschlossen, bei einem Umsatz von knapp 1,6 Mrd. Euro. Investiert wurden auch unter Corona-Bedingungen insgesamt 156,9 Mio. Euro in moderne und zeitgemäße Infrastruktur und Neubauprojekte. Einen besonderen Fokus legte das

Unternehmen zudem auf die Bereiche Digitalisierung und Fachkräftegewinnung. Vivantes versorgte fast eine halbe Million Patient*innen. Die Zahl der ambulanten Patient*innen ist leicht auf 312.000 gestiegen. Im

stationären Bereich ging die Zahl der Behandlungsfälle auf knapp 174.000

zurück. Gleichzeitig erhöhte sich die Anzahl der Mitarbeiter*innen (Köpfe) auf

mehr als 18.000 in 2021. Mehr als eine Milliarde Euro hat Vivantes 2021 für

Löhne und Gehälter seiner Mitarbeiter*innen aufgebracht.

Dr. Johannes Danckert, Vorsitzender der Vivantes Geschäftsführung (komm.):

„Auch im vergangenen Jahr prägte Corona den Alltag in Kliniken, Pflegeheimen

sowie Medizinischen Versorgungszentren und wir konnten noch nicht wieder zum

Regelbetrieb übergehen. Seit zwei Jahren stehen unsere Teams zusammen und geben

alles für Berlin. Trotz dieser enormen Dauerbelastung haben wir wichtige

Weichen für die Zukunft gestellt und die Erneuerung unserer Prozesse und

Infrastruktur vorangetrieben, um die Herausforderungen zu meistern und neue

Versorgungsangebote etabliert. Vor uns liegt eine Dekade der Investitionen und

des Neudenkens von Versorgungsstrukturen. Gemeinsam mit den anderen

Klinikträgern haben wir Berlin durch die Pandemie geholfen. Jetzt muss Berlin

seinen Krankenhäusern helfen, um die Gesundheitsversorgung der Stadt auch

künftig zu sichern.“

Ein starkes Netzwerk für die Gesundheit in Berlin

Vivantes trug auch im Jahr 2021 einen erheblichen Teil der Last bei der

Behandlung von Covid-Patient*innen aus Berlin und dem Berliner Umland: 4.800

waren es im vergangenen Jahr, mehr als 11.000 seit Beginn der Pandemie. Nicht

nur zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gründete Vivantes das Berliner Zentrum

für Infektionsmedizin, in dem die Infektiologie eng mit dem Vivantes eigenen

Institut für Hygiene und Umweltmedizin zusammenarbeitet. Wichtigstes Ziel: Der

wirksame Einsatz gegen nosokomiale, also im Krankenhaus erworbene Infektionen

sowie die Verbreitung multiresistenter Erreger.

Im letzten Jahr kamen in den sechs Vivantes Geburtskliniken mehr als 11.000

Kinder zur Welt. Trotz der Pandemie ermöglichte Vivantes dabei die Anwesenheit

einer Begleitperson. Mütter, die selbst an Covid erkrankt waren, wurden

umfassend medizinisch betreut.

Obwohl 2021 immer wieder planbare Eingriffe verschoben werden mussten, um

Betten für Covid-Patient*innen bereit zu halten, wurden in den Vivantes Klinika

rund 79.800 Operationen durchgeführt, davon mehr als 13.000 ambulant.

Vivantes ist mit rund 3.600 Behandlungen auch bei Schlaganfällen eine der

tragenden Säulen in Berlin. So versorgte 2021 alleine die Neurologie im

Vivantes Klinikum Neukölln knapp 1.100 Schlaganfälle. Im vergangenen Jahr wurde

sie als eine der deutschlandweit größten Einrichtungen ihrer Art von der

European Stroke Organisation (ESO) als Stroke Center zertifiziert.

Mit der Eröffnung des „Tagesklinikzentrum Helle Mitte“ hat Vivantes zudem das

psychiatrische Angebot in Berlin nochmals deutlich erweitert. Die Einrichtung

bietet drei spezialisierte Bereiche u.a. mit niedrigschwelligen

Therapieangeboten für junge Erwachsene.

Bei künstlichen Gelenken und Behandlungen des Bewegungsapparats ist Vivantes in

seinen Orthopädien und Unfallchirurgien Vorreiter. So wurde z.B. die Klinik im

Vivantes Auguste-Viktoria Klinikum von der europäischen Fachgesellschaft

Eurospine als Europäisches Exzellenzzentrum für Wirbelsäulenchirurgie

zertifiziert.

Vivantes arbeitet als eines der größten Krankenhausunternehmen Deutschlands

selbstverständlich daran, Krankenhausaufenthalte zu reduzieren und Behandlungen

ambulant durchzuführen, wo dies möglich ist. Ein gutes Beispiel dafür ist das

Pilotprojekt „Cardiolotse“: Speziell geschulte Gesundheitsfachkräfte arbeiten

an der Schnittstelle zwischen ambulantem und stationärem Bereich, beraten

Patient*innen individuell zu Ernährung, Bewegung und Rauchentwöhnung und

unterstützen niedergelassene Ärzt*innen. Auch in anderen Fachgebieten sollen

Patient*innenlotsen zukünftig durch persönliche Betreuung

Krankenhausaufenthalte reduzieren.

28 Zertifizierungen in 2021 stehen für Qualität bei der Patientenbehandlung

Qualität ist messbar – beispielsweise durch die Kriterien der medizinischen

Fachgesellschaften, die bei Vivantes im vergangenen Jahr 28 Zertifizierungen

durchgeführt haben. Um Fehler, Verwechslungen oder andere Vorfälle wie Stürze

oder falsche Medikation zu vermeiden, nimmt Vivantes die Patientensicherheit

stetig in den Blick. Auch 2021 hat Vivantes erneut das DEKRA Siegel

Patientensicherheit erhalten – seit 2013 als erstes Krankenhausunternehmen

ununterbrochen. Ein Zeichen für die Qualität der Versorgung.

Besonders hervorzuheben sind unter den Zertifizierungen die der onkologischen

Zentren. Oft sind bei Patient*innen mit Krebserkrankung gleich mehrere Organe

betroffen. Deshalb bietet Vivantes neun zertifizierte Organzentren, in denen

alle Fachrichtungen sowie stationäre und ambulante Versorgungspartner eng

zusammenarbeiten.

So wurden zum Beispiel die Vivantes Klinika Neukölln, im Friedrichshain und

Spandau im Dezember 2021 in einer nationalen Auszeichnung als drei Standorte

übergreifendes Lungenkrebszentrum zertifiziert.

Die Klinik für Gynäkologie des Kreuzberger Vivantes Klinikum Am Urban wurde

2021 erstmals als Gynäkologisches Krebszentrum zertifiziert. Das Cancer Center

Berlin-Neukölln behandelt mit interdisziplinären Expertenteams onkologische

Erkrankungen von Lunge, Darm, Haut, Bauchspeicheldrüse, Magen, Kopf-Hals, aber

auch Blutkrebs, gynäkologische sowie Hirn- und Rückenmarkstumore.

Auch das Zentrum für Gefäßmedizin Nord am Vivantes Humboldt-Klinikum, das

Gefäßzentrum am Vivantes Klinikum im Friedrichshain sowie drei Fachabteilungen

des Vivantes Klinikum Neukölln wurden ausgezeichnet.

Die Klinik für Thoraxchirurgie am Vivantes Klinikum Neukölln wurde im letzten

Jahr als Exzellenzzentrum zertifiziert. In allen Organzentren folgt Vivantes

den Qualitätsstandards des nationalen Krebsplans.

Die Gesundheitsversorgung der Zukunft wird digitaler

Die konsequente Digitalisierung sämtlicher Prozesse des Klinikbetriebs spielt

bei Vivantes eine wichtige Rolle. Ziel ist eine digitale Prozesskette, die

bereits bei der ersten Terminvereinbarung beginnt und sich über Aufnahme,

Diagnostik und Behandlung bis hin zur Entlassung und Nachsorge spannt. Das ist

nicht nur einfacher für die Patient*innen, es steigert auch die Qualität der

Behandlung und entlastet das Klinikpersonal von Routinearbeiten.

Im Unternehmen arbeiten bereits 2.000 Mitarbeiter*innen im medizinischen

Bereich mobil und weit über 50.000 Patient*innen buchten ihren Termin online.

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz wird in verschiedenen Bereichen wie zum

Beispiel der Auswertung von EKG-Diagrammen und Röntgenbildern oder der

Medikation getestet. In der Initiative „Gesundheitsstadt Berlin 2030“ arbeitet

Vivantes eng mit der Charité zusammen, um Gesundheitsversorgung und

medizinische Forschung miteinander zu verzahnen. So tauschen die beiden

landeseigenen Krankenhausunternehmen bereits Patientendokumente und demnächst

auch normierte Daten digital untereinander aus.

Dr. Eibo Krahmer, Vivantes Geschäftsführer Finanzen, Infrastruktur und

Digitalisierung: „Vivantes schafft die Infrastruktur für eine zukunftsfähige

medizinische Versorgung in Berlin. Dazu gehört eine digitale Infrastruktur, die

Klinika, Medizinische Versorgungszentren, Pflegeeinrichtungen und

Rehabilitation sektorenübergreifend und mit innovativen Lösungen nutzen, um den

Patient*innen und Bewohner*innen ihre Behandlung und Aufenthalt so einfach,

angenehm und sicher wie möglich zu machen. Gleichzeitig investieren wir massiv

in moderne Gebäude, die auch unseren Mitarbeiter*innen die Arbeit erleichtern.

Im vergangenen Jahr eröffneten wir unser neues Hauptstadtpflegehaus in

Kaulsdorf sowie ein Versorgungs- und Logistikzentrum in Spandau. Außerdem sind

wir mit unseren Großprojekten am Klinikum Neukölln und am

Auguste-Viktoria-Klinikum ein großes Stück vorangekommen und haben vor kurzem

Richtfest für diese Neubauten dort gefeiert.“

Bessere Arbeitsbedingungen und mehr neue Kolleg*innen

Mehr als 18.000 Mitarbeiter*innen in 300 Berufen sind bei Vivantes täglich für

die Berliner*innen im Einsatz. Für sie brachte das Jahr 2021 erhebliche

Verbesserungen. Vivantes einigte sich mit der Gewerkschaft ver.di auf einen

neuen Tarifvertrag für die Beschäftigten der Tochterunternehmen, der die

Bedingungen des Tarifvertrages des Öffentlichen Dienstes (TVöD) weitestgehend

übernimmt und deutliche Einkommenssteigerungen vor allem für die unteren

Entgeltgruppen vorsieht. Diese werden nun schrittweise bis zum Sommer

umgesetzt. Für die Beschäftigten im Pflege- und Funktionsdienst wurde der

Tarifvertrag Pro Personal Vivantes unterzeichnet. Darin geht es vor allem um

die Vermeidung von Belastung und die weitere Verbesserung der

Ausbildungsqualität. Seit Winter 2021 wirbt Vivantes in einer breit angelegten

Recruitingkampagne um neue Kolleg*innen.

Dorothea Schmidt, Vivantes Geschäftsführerin Personalmanagement: „Der

Tarifvertrag Pro Personal Vivantes stellt einen Paradigmenwechsel in der

deutschen Krankenhauslandschaft dar. Vivantes setzt diesen jetzt Punkt für

Punkt und wie vereinbart um. Wir werden die Arbeitsbedingungen unserer

Mitarbeiter*innen in der Pflege, in Funktions- und medizinisch-technischen

Diensten grundlegend verbessern. Das kommt auch unseren Patient*innen zugute.

Wir wollen Belastungen vermeiden, bevor sie entstehen. Dafür brauchen wir rund

1.500 zusätzliche Pflegekräfte. Unsere wichtigste Aufgabe ist es jetzt mehr

Menschen für den sinnstiftenden und anspruchsvollen Pflegeberuf und für

Vivantes zu gewinnen.“

Nachhaltig für Berlin

Vivantes übernimmt Verantwortung über den reinen Versorgungsauftrag hinaus und

engagiert sich in vielen Bereichen nachhaltiger Unternehmensführung. So hat

sich das Unternehmen mit dem Energiemanagementsystem nach ISO 50001 dazu

verpflichtet, die Energieeffizienz von 2019 bis 2022 jährlich um 0,5 Prozent zu

steigern. Dank diverser Maßnahmen konnte dieses Ziel auch im letzten Jahr

wieder erfüllt werden. Der Effekt: knapp 1,5 Millionen kWh eingesparte Energie

– von Strom bis Erdgas.

Ein wichtiges Ziel von Vivantes ist es, den Anteil weiblicher Führungskräfte in

allen Unternehmensbereichen auf mindestens 50 Prozent zu erhöhen – auch und

gerade bei den chefärztlichen Positionen, wo Frauen immer noch

unterrepräsentiert sind. Bei Vivantes stieg der Frauenanteil in den letzten

fünf Jahren in diesen Positionen von 14,9 Prozent (2017) auf 24,9 Prozent im

Jahr 2021.

Vielfältige Teams machen ein Unternehmen stark. Aus diesem Grund hat Vivantes

in 2021 den konzernweiten Vivantes Diversity-Rat ins Leben gerufen, in dem sich

Mitarbeiter*innen aus dem gesamten Unternehmen engagieren.

Tochterunternehmen für eine Versorgung auf höchstem Niveau

Zur Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH gehören neun Krankenhäuser, 19

stationäre Pflegeeinrichtungen, drei Kurzzeitpflegen, eine ambulante

Rehabilitation, Medizinische Versorgungszentren, ein Hospiz sowie

Tochtergesellschaften für Catering, Reinigung und Wäsche.

Unseren digitalen Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht finden Sie hier:

https://jahresbericht.vivantes.de/

https://nachhaltigkeitsbericht.vivantes.de/

Quelle: Pressenachricht, 29.04.2022