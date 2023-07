VPKA Bayern kritisiert Mindestlohnanhebung

Der VPKA Bayern hält die geplante Erhöhung des Mindestlohnes für einen unzulässigen Eingriff in die Tarifautonomie der Gesundheitsbranche und fordert einen Ausgleich für die zu erwartenden Mehrkosten (Medienaussendung).

Zum 1. Oktober 2022 soll der gesetzlich vorgegebene Mindestlohn in Deutschland auf 12 Euro pro Stunde steigen. Der Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern e.V. (VPKA) sieht dies kritisch. Die Erhöhung sei ein fragwürdiger Eingriff in die Tarifautonomie. Sie löse womöglich eine Kettenreaktion quer

durch alle Lohngruppen aus. Dies könnte in vielen Tarifwerken zu einer spürbaren Verteuerung führen und damit die ohnehin problematische, hohe Inflationssituation verstärken. Die im Krisenmodus

befindlichen Kliniken würden mit weiteren Kosten belastet, vor

allem im Bereich der Reha- und Vorsorgeeinrichtungen, mahnt

der Geschäftsführer des Verbandes, Michael Strobach.

„Tarifautonomie bedeutet, dass Unternehmen das Recht auf eine

eigenständige Regelung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen

anhand von Tarifverträgen haben. Wir sehen die neuen Vorgaben

als Einschnitt in dieses Recht“, erklärt Michael Strobach und betont,

der VPKA Bayern habe seit Jahren ein etabliertes und

funktionierendes Tarifsystem mit ver.di und dem Marburger Bund.

Auch die Arbeit der ständigen unabhängigen

Mindestlohnkommission der Bundesregierung habe bislang bestens

funktioniert. Deren Aufgabe ist es zu prüfen, welche Höhe des

Mindestlohns geeignet ist, um einerseits einen angemessenen

Schutz der Arbeitnehmer:innen zu gewährleisten und andererseits

auf faire und funktionierende Wettbewerbsbedingungen für die

betroffenen Arbeitgeber zu achten. Die Kommission hatte zuletzt

am 30. Juni 2020 eine mehrstufige Anhebung des Mindestlohns

beschlossen, die als vorerst letzten Schritt zum 1. Juli 2022 einen

Anstieg auf brutto 10,45 Euro vorsieht. „Warum der Gesetzgeber

jetzt noch eine weitere Erhöhung im Oktober draufsattelt, ist uns

angesichts der kritischen wirtschaftlichen Lage, in der sich viele

Branchen seit Beginn der Pandemie befinden, nicht erklärlich“,

kritisiert Strobach.

Das zentrale Problem bei der geplanten Erhöhung des

Mindestlohns ist laut Strobach aber, dass diese zu Forderungen

nach Lohnanstiegen quer durch alle Entgeltstufen führen kann. „Es

werden bereits jetzt Forderungen laut, den Verdienstabstand

zwischen den einzelnen Lohngruppen zu wahren. Konkret bedeutet

dies, dass die Anhebung des Verdienstes in Entgeltstufe 1 eine

Anhebung in allen folgenden Lohngruppen entlang der gesamten

Gehaltstabelle nach sich ziehen könnte - die Folge ist ein deutlicher

Anstieg der Personalkosten insgesamt.“

Die Kliniken hätten seit zwei Jahren mit coronabedingten

Einnahmeausfällen und steigenden Kosten für Medizin- und

Hygieneprodukte zu kämpfen. Hinzu kämen aktuelle

Rückforderungen staatlicher Unterstützungsleistungen. „In diesen

sehr angespannten Zeiten bedeutet ein spürbarer Anstieg der

Personalkosten ein enormes finanzielles Problem“, befürchtet er. Das

gelte gleichermaßen für Krankenhäuser wie auch für Vorsorge- und

Rehabilitationseinrichtungen. „Denn sie können steigende Löhne

nicht durch höhere Umsätze oder Anhebung der Preise

erwirtschaften. Eine freie Preisgestaltung im Gesundheitswesen ist im

Gegensatz zur freien Wirtschaft nicht möglich.“

Der VPKA schließt sich daher der Forderung des Bundesverbands

Deutscher Privatkliniken e.V. (BDPK) an den Gesetzgeber an. Zudem

müsste zumindest die Refinanzierung der

Personalkostensteigerungen gewährleistet werden.

Quelle: Medienaussendung, 04.04.2022