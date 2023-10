Wechsel im Vorsitz der Helios Geschäftsführung (Pressemitteilung).

Dr. Francesco De Meo wird zum 1. Januar 2021 Vorsitzender der Geschäftsführung der Helios Kliniken GmbH. Er übernimmt diese Aufgabe von Franzel Simon, der auf eigenen Wunsch als Geschäftsführer in die Helios Region Nord wechseln wird. Dort war Simon bereits von 2007 bis Februar 2018 Regionalgeschäftsführer. Er

löst in dieser Funktion nun Marc Baenkler ab, der sich für eine neue berufliche

Herausforderung außerhalb von Helios entschieden hat. „Der Helios Region Nord

bin ich immer eng verbunden geblieben. Schwerin war und ist mein

Lebensmittelpunkt und ich freue mich, nach drei sehr spannenden und

ereignisreichen Jahren in der Konzerngeschäftsführung künftig wieder die Region

Nord mit ihren 16 Kliniken zu verantworten und so weiter zum Erfolg unseres

Unternehmens beizutragen“, sagte Franzel Simon. Die weiteren Mitglieder der

Helios Geschäftsführung bleiben mit Corinna Glenz (Personal), Enrico Jensch

(Operatives Geschäft), Prof. Andreas Meier-Hellmann (Medizin) und Jörg Reschke

(Finanzen) unverändert.

„Ich danke Franzel Simon für seinen Einsatz in den letzten drei Jahren. Unter

seiner Führung wurden in Deutschland wichtige Weichen für Helios gestellt, etwa

mit dem Aufbau neuer Geschäftsfelder, der Neuordnung der regionalen Struktur

und mit der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens in einem sich

schnell verändernden Gesundheitsmarkt. Für die souveräne Führung durch die

Corona-Pandemie möchte ich Franzel Simon besonders danken. Ich freue mich, auf

das bislang Erreichte aufzubauen und künftig wieder enger mit den Kolleginnen

und Kollegen bei Helios in Deutschland zusammenzuarbeiten,“ betonte Dr.

Francesco De Meo. „Auch die Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen

in Spanien möchten wir weiter intensivieren.“ Der 56jährige übernimmt den

Vorsitz in der Geschäftsführung der Helios Kliniken GmbH neben seiner Funktion

als CEO von Helios Health, der Holdinggesellschaft für das globale

Krankenhausgeschäft des Gesundheitskonzerns Fresenius.

„Unser Ziel ist es, übergreifende Initiativen und Projekte konsequent

voranzutreiben“, so De Meo. Mit Blick auf die Weiterentwicklung des

Gesundheitsmarktes in Deutschland sei es wichtig, neue ambulante

Geschäftsfelder und arbeitsmedizinische Angebote unter Einbindung der

Erfahrungen aus Spanien weiter auszubauen. In Spanien gehört die Klinikgruppe

Quirónsalud mit insgesamt 51 Kliniken, 71 Gesundheitszentren sowie rund 300

Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement zu Helios. „Wir möchten

insbesondere die Initiativen in den Bereichen Versorgungsforschung und Digital

Health zusammenführen und uns so für die Zukunft noch schlagkräftiger

aufstellen,“ so De Meo. Dabei gehe es in Deutschland zum Beispiel um die

Entwicklung integrierter Gesundheitsversorgungsmodelle für räumlich definierte

Versorgungsgebiete nach dem Vorbild anderer europäischer Länder wie Spanien,

sagte De Meo.



Bereits Anfang Oktober hatte die Helios Geschäftsführung entschieden, die

Helios Unternehmenszentrale bis Mitte 2021 von Berlin nach Bad Homburg in die

Fresenius-Konzernzentrale zu verlegen, wo auch die Helios Health ihren Sitz

hat. „Die letzten Monate haben gezeigt, dass unsere Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der zentralen Dienste effizient und erfolgreich in flexiblen

Arbeitsplatzkonzepten arbeiten können. Wir haben uns daraufhin für eine

räumliche Bündelung der Bürokapazitäten am Standort von Fresenius in Bad

Homburg entschieden,“ sagte Franzel Simon. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit

Lebensmittelpunkt in Berlin könnten künftig in einer Kombination aus mobilem

Arbeiten und flexiblen Büroräumen in der Hauptstadt arbeiten.

Quelle: Pressemitteilung, 05.11.2020