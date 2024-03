Weiteres Etappenziel für möglichen Zusammenschluss der Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim erreicht

Richtungsentscheidung setzt starken Impuls für den erfolgreichen Zusammenschluss der benachbarten Universitätsklinika an zwei starken Standorten (Medienmitteilung).

Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim begrüßen Auftrag der Landesregierung, detaillierte Verbundprüfungen fortzusetzen. Möglicher Verbund der Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim eröffnet Chancen für Krankenversorgung und medizinische Forschung. Die Richtungsentscheidung, ob ein

Zusammenschluss der beiden Universitätsklinika in Heidelberg (UKHD) und Mannheim (UMM) sinnvoll, finanziell machbar und gewünscht ist, ist gefallen: Ein möglicher Verbund der

beiden Häuser wird von der Landesregierung mit den beteiligten Ministerien

grundsätzlich positiv beschieden. Mit diesem gemeinsamen Verständnis können die

bereits laufenden Prüfungen sowie die weiteren Planungen vertieft und auf

Detailebene vorangetrieben werden.

„Wir freuen uns sehr über die Richtungsentscheidung aus Stuttgart, die uns die

Tür für weitere Schritte hin zu einer gemeinsamen Zukunft der

Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim öffnet. Angesichts der immensen

Chancen, die ein Verbund für die Krankenversorgung und Forschung bringt, halte

ich dies für die richtige und für Baden-Württemberg und die Region Rhein-Neckar

zukunftsweisende Entscheidung“, so Professor Dr. Ingo Autenrieth, Leitender

Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Heidelberg. Der nun erzielte

Konsens sei allerdings noch keine finale Entscheidung zum Zusammenschluss,

sondern die Zusage, weiter in diese Richtung voranzugehen. „In der nächsten

Phase braucht es eine klare strategische Führung, effizientes Management und

gute Kommunikation aller Beteiligten, damit zeitnah eine Konkretisierung der

erfolgreichen Rahmenbedingungen erfolgen und der Zusammenschluss vom Land

beschlossen werden kann“, so Autenrieth weiter. „Im Namen des gesamten

Klinikumsvorstands bedanke ich mich in diesem Zusammenhang für die sehr gute

und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vertreter:innen der Ministerien, der

Unternehmensführung der Universitätsmedizin Mannheim und der Stadt Mannheim“,

sagt Prof. Autenrieth.

Sein Kollege Professor Dr. Hans-Jürgen Hennes, Ärztlicher Direktor und

Geschäftsführer der UMM, ergänzt: „Wir begrüßen die positive

Grundsatzentscheidung der Landesregierung und nehmen den Auftrag für die

weitere gemeinsame Planung eines möglichen Zusammenschlusses gerne an. Die

Landesregierung hat sich heute sehr klar zu Mannheim als vollwertigem Standort

universitärer Maximalversorgung in Baden-Württemberg bekannt und bestätigt

damit die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit in Forschung, Lehre und

Krankenversorgung. Für uns ist ein deutliches Signal zur Finanzierung des

geplanten Neubaus – der sogenannten Neuen Mitte – sehr wichtig, um die

schwierige infrastrukturelle Situation der Patientenversorgung in Mannheim

jetzt zeitnah verbessern zu können.“ Nach der jetzt vorliegenden

Richtungsentscheidung werde sich das Universitätsklinikum Mannheim weiter mit

voller Kraft für den erfolgreichen Zusammenschluss der benachbarten

Universitätsklinika an zwei starken Standorten einsetzen, so Professor Hennes

weiter.

„Auch die Stadt Mannheim begrüßt die Entscheidung, denn sie eröffnet großes

Entwicklungspotenzial für Stadt und Region“, freut sich Oberbürgermeister Dr.

Peter Kurz. „Die Anerkennung des medizinischen Forschungs- und

Wissenschaftsstandorts Mannheim als vollwertigem Teil des

universitätsmedizinischen Netzwerks in Baden-Württemberg geben einem

Zusammenschluss der Universitätsklinika als Zentrum der Health- and

LifeScienceAlliance die nötige Basis und den lange erwarteten Impuls. Wir

werden ihn mit der entsprechenden Unterstützung des Landes gemeinsam mit den

Heidelberger Partnern zum Erfolg führen.“

Als nächste Schritte folgen nun detaillierte Prüfungen und darauf aufbauend die

Entwicklung eines gemeinsamen Gesamtkonzeptes in Abstimmung zwischen dem UKHD,

der UMM und dem Land. Die bereits laufende Abstimmung mit dem Kartellamt soll

fortgesetzt werden, denn die kartell- und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben sind

weiterhin zu beachten. Abstimmungen mit den Zusatzversorgungskassen,

Finanzbehörden sowie sonstigen Behörden beginnen. Mitarbeiterschaft und

Beschäftigtenvertreter werden in die weitere konzeptionellen Planung intensiv

eingebunden werden.

Quelle: Medienmitteilung, 07.04.2022