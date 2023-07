Zeitarbeit ist ein Symptom für die Krise in der Pflege (Deutscher Pflegerat).

Deutscher Pflegerat begrüßt Bundesratsinitiative des Berliner Senats zur Eindämmung der Zeitarbeit. Der Berliner Senat hat heute die Einbringung einer Bundesratsinitiative zur Eindämmung der Zeitarbeit in der Pflege beschlossen. Hierzu erklärt Franz Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerats e. V. (DPR):

Die Zeitarbeit ist ein Symptom für die Krise in der Pflege. Sie hat ihren

Ursprung in den unzureichenden Arbeitsbedingungen, im Personalmangel und in

schlechten Personalschlüsseln, die eine Kompensation bei einem Ausfall des

Stammpersonals nicht erlauben.

Ein Verbot der Zeitarbeit wird die Probleme nicht lösen. Maßnahmen gegen die

Zeitarbeit müssen gleichzeitig mit Maßnahmen für bessere Arbeitsbedingungen in

der Pflege einhergehen. Benötigt wird ein deutliches Signal für mehr

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Ähnlich dem, welches für den

Krankenhausbereich gilt. Dort werden alle weiteren, zusätzlichen Stellen voll

refinanziert.

In der Verantwortung stehen neben den Arbeitgebern und dem Gesetzgeber jedoch

auch die Kostenträger. Sie sind es, die im Wesentlichen zu besseren

Arbeitsbedingungen und zu besseren Löhnen beitragen können.

Zeitarbeitende stopfen in der pflegerischen Versorgung Löcher. Sie bleiben eine

Art Fremdkörper im Team. Ihre fachliche Kompetenz kann nur schwer eingeschätzt

werden. Der Stammbelegschaft hilft Zeitarbeit nur indirekt, sie muss meist

verstärkt ungünstigere Dienstzeiten übernehmen. Zudem verdienen die

Zeitarbeitenden häufig auch noch besser. Dadurch fühlen sich die

festangestellten Mitarbeitenden benachteiligt. Angesichts der aktuell

verbreiteten Arbeitsbedingungen ist die Entscheidung von Pflegefachpersonen, in

Zeitarbeit zu gehen, gut nachzuvollziehen.

Diese Situation hat der Berliner Senat erkannt und in seinen Beschluss für eine

Bundesratsinitiative zum Thema Zeitarbeit richtigerweise aufgenommen. Der

Deutsche Pflegerat unterstützt, dass sich der Bundesrat mit dem Thema

Zeitarbeit befasst."

Mehr zur Zeitarbeit in der Pflege:

Positionspapier „Fehlentwicklungen bei der Leiharbeit in der Pflege stoppen",

Deutscher Pflegerat und Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS), Oktober

2019 (siehe hier im Download)

Ansprechpartner:

Dr. h.c. Franz Wagner

Präsident des Deutschen Pflegerats

Deutscher Pflegerat e.V. (DPR)

Bundesarbeitsgemeinschaft Pflege- und Hebammenwesen

Alt-Moabit 91, 10559 Berlin

Telefon: (0 30) 398 77 303

Telefax: (0 30) 398 77 304

E-Mail: presse@deutscher-pflegerat.de

Internet: www.deutscher-pflegerat.de

Zum Deutschen Pflegerat e.V. (DPR):

Der Deutsche Pflegerat e.V. wurde 1998 gegründet, um die Positionen der

Pflegeorganisationen einheitlich darzustellen und deren politische Arbeit zu

koordinieren. Darüber hinaus fördert der Zusammenschluss aus 15 Verbänden die

berufliche Selbstverwaltung. Als Bundesarbeitsgemeinschaft des Pflege- und

Hebammenwesens und Partner der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen vertritt

der Deutsche Pflegerat heute die insgesamt 1,2 Millionen Beschäftigten der

Pflege. Über die berufliche Interessensvertretung hinaus ist der Einsatz für

eine nachhaltige, qualitätsorientierte Versorgung der Bevölkerung oberstes

Anliegen des Deutschen Pflegerats.

Präsident des Deutschen Pflegerats ist Dr. h.c. Franz Wagner.

Vize-Präsidentinnen sind Irene Maier und Christine Vogler.

Mitgliedsverbände:

Arbeitsgemeinschaft christlicher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen

e.V. (ADS); AnbieterVerband qualitätsorientierter

Gesundheitspflegeeinrichtungen e.V. (AVG); Bundesverband Lehrende Gesundheits-

und Sozialberufe e.V. (BLGS); Bundesverband Geriatrie e.V. (BVG); Bundesverband

Pflegemanagement e.V.; Deutscher Hebammenverband e.V. (DHV); Berufsverband

Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. (BeKD); Bundesfachvereinigung Leitender

Krankenpflegepersonen der Psychiatrie e.V. (BFLK); Deutscher Berufsverband für

Pflegeberufe e.V. (DBfK); Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und

Funktionsdienste e.V. (DGF); Deutscher Pflegeverband e.V. (DPV); Katholischer

Pflegeverband e.V.; Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz

e.V. (VdS); Verband für Anthroposophische Pflege e.V. (VfAP) und Verband der

Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätsklinika e.V.

Deutschland (VPU).

Falls Sie keine Pressemeldungen des Deutschen Pflegerats e. V. (DPR) mehr

beziehen wollen, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail an

presse@deutscher-pflegerat.de (Betreff Austragung Presseverteiler). Die

Datenschutzerklärung des Deutschen Pflegerats finden Sie hier.

Quelle: Deutscher Pflegerat, 11.02.2020