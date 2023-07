Zielbild Klimaneutrales Krankenhaus: Krankenhäuser nachhaltig modernisieren

Gutachten zeigt die zentralen Strategien für NRW-Krankenhäuser auf dem Weg zur Klimaneutralität (Download, PDF, 2 MB).

Die Klimaschutzziele der Bundesregierung stellen Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen vor enorme Herausforderungen. Sie haben einen hohen Energieverbrauch und sind nicht immer mit der modernsten Gebäude-Technik ausgestattet. Das belastet den Klimaschutz, bietet aber auch Chancen. Doch wie lassen sich

Krankenhäuser energetisch und nachhaltig modernisieren und die Strom- und Wärmeversorgung auf erneuerbare Quellen umstellen? Das Gutachten "Zielbild: Klimaneutrales Krankenhaus" des Wuppertal Instituts im Auftrag der

Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen schlägt dafür zehn Maßnahmen vor.

Mit einem Anteil von 5,2 Prozent des bundesweiten CO2-Ausstoßes liegt der

deutsche Gesundheitssektor nur knapp hinter der Stahlindustrie. Einen großen

Teil davon verursachen die Krankenhäuser, wie das Wuppertal Institut in einem

Gutachten für die die Ausgangslage beschreibt.

Das nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes novellierte

Klimaschutzgesetz schreibt ein Minus von 65 Prozent bei den

Treibhausgas-Emissionen bis 2030 gegenüber 1990 vor. "Um dieses ambitionierte

Ziel zu erreichen, müssen alle Sektoren einen angemessenen Beitrag leisten. Es

handelt sich um eine Gemeinschaftsanstrengung, die erhebliche Investitionen

aber auch die Änderungen von Routinen erfordert", betont Prof. Dr.-Ing. Manfred

Fischedick, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts.

Gutachten benennt Maßnahmen für Emissionen, Mobilität und Warenketten

Das Gutachten, dass das Wuppertal Institut für die Krankenhausgesellschaft

Nordrhein-Westfalen (KGNW) erstellt hat, entwirft für die 337

nordrhein-westfälischen Krankenhäuser ein "Zielbild: Klimaneutrales

Krankenhaus", das zehn konkrete Maßnahmen und ihre Effekte auf das Klima

darstellt. Die Forschenden benennen dafür drei Handlungsfelder – auch Scopes

genannt – für die NRW-Krankenhäuser: Das erste adressiert die direkt von den

Einrichtungen ausgehenden Emissionen, etwa von ihren Heizungsanlagen, Fuhrparks

oder Narkosegasen. Das zweite zielt auf die indirekten Emissionen aus bezogenen

Energiequellen für Strom oder Fernwärme ab. Der dritte Bereich umfasst die

Mobilität von Mitarbeitenden, Patient*innen sowie Besucher*innen und betrifft

ebenso alle Warenketten inklusive der Arzneimittel und der Speisenversorgung.

"Um in allen Bereichen klimaneutral zu werden, müssen die Krankenhäuser den

Prozess in die Hände von hauptamtlichen Klimaschutzmanager*innen legen", nennt

Oliver Wagner, Co-Leiter des Forschungsbereichs Energiepolitik am Wuppertal

Institut und Hauptautor des Gutachtens, eine zentrale Voraussetzung, welches

zugleich als erste von zehn Maßnahmen durch die Krankenhäuser umgesetzt werden

sollte. "Entscheidend für den Erfolg ist, dass es eine Person gibt, die sich

als Motor und Promoter*in des Klimaschutz-Prozesses um die Umsetzung kümmert",

ergänzt Wagner.

Den größten Investitionsaufwand und zugleich größten Effekt erzielen die

Krankenhäuser nach Ansicht der Wissenschaftler*innen bei der energetischen

Sanierung der Gebäudehüllen – also Dächer, Fassaden und Fenster. Weitere Felder

sind die Wärme- und Kälteerzeugung, der Einsatz von Photovoltaik, die

Umstellung auf LED-Beleuchtung, der Austausch von Lüftungsanlagen, der Tausch

von Heizungspumpen, die Umstellung auf möglichst autofreie Mobilität aber auch

Elektromobilität sowie Substitution von Narkosegasen durch andere

Anästhesieverfahren, wie Spinalanästhesie bzw. intravenöse Anästhesie, oder dem

Recycling von Narkosegasen mittels Narkosegasfilter.

Werden die Maßnahmen konsequent umgesetzt und gelingt es, die dafür notwendigen

Investitionsvolumina zu generieren, kann den Analysen des Wuppertal Instituts

folgend ein adäquater Beitrag zu den Klimaschutzzielen geleistet werden. Zudem

ist es wichtig, dass große Mengen Verbrauchsmaterial reduziert werden. Vor

allem die Möglichkeiten zur Reduzierung des Kunststoffabfalls werden in vielen

Krankenhäusern diskutiert. Mit einem nachhaltigen Beschaffungswesen ließen sich

beim Einkauf und bei der Nutzung von Produkten die Treibhausgas-Emissionen in

Scope 3 signifikant reduzieren.

Zweites Gutachten analysiert finanzielle Rahmenbedingungen

Daneben hat das hcb Institut for Health Care Business (Essen) für die KGNW in

einem zweiten Gutachten die erforderlichen finanziellen Rahmenbedingungen

analysiert und Handlungsempfehlungen formuliert. Ihre Untersuchung zeigt, dass

die unausweichliche Transformation der Kliniken hin zur Klimaneutralität nur

mit einem neu zu schaffenden Krankenhaus-Klimafonds gewährleistet werden kann.

Quelle: Pressemitteilung, 30.03.2022