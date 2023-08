Für kurzfristig Entschlossene noch Plätze frei: Grundseminar für Kodierkräfte mit max 9 TN: In zwei Abschnitten z.B. am 15.-18.09.2020 und 13.-15.10.2020 in Erfurt oder 28.09.-01.10.2020 und 20.-22.10.2020 bei Stuttgart! Wenn Sie eine rundum perfekte Kodierung hinsichtlich der Diagnosen und Prozeduren unter Beachtung der DKR erwarten, investieren Sie in gut ausgebildete Mitarbeiter! (Medizinische Dokumentation Kuypers).