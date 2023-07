Positionspapier 2020 (PDF, 480 kB): DGIV fordert für den Schnittstellenbereich von ambulant und stationär effizientere und effektivere Versorgungsstrukturen (Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen).

Unter dem Titel Integrierte Versorgung im Schnittstellenbereich von ambulant und stationär stärken! beleuchtet die Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen e. V. (DGIV) in ihrem diesjährigen Positionspapier kritisch die Regierungsarbeit auf dem Gebiet der Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen.

COVID 19 hat die deutsche Wirtschaft schwerwiegend geschwächt und den Staat

veranlasst, eine gewaltige Neuverschuldung aufzunehmen. Bereits heute hat

deshalb die Frage der Verbesserung von Effizienz und Effektivität der für die

Daseinsfürsorge der Bürgerinnen und Bürger ohnehin sehr kostenträchtigen

gesundheitlichen Versorgung eine neue, sehr viel größere Dimension erhalten.“,

betont der DGIV-Vorstandsvorsitzende Prof. Stefan G. Spitzer. „In der

bisherigen Bekämpfung der viralen Gefahr hat sich unser hochentwickeltes

Gesundheitswesen bewährt.“, so Spitzer, „Die moderne Medizin und

Versorgungswissenschaft hat uns aber zunehmend mehr Möglichkeiten an die Hand

gegeben, über althergebrachte Sektorengrenzen hinweg durch eine Integrierte

Versorgung Kooperationslösungen zu generieren, mit denen zum Wohle der

Patienten die medizinische und pflegerische Versorgung verbessert werden

kann.“

An diesem Thema ist laut DGIV in Zeiten stark sprudelnder Quellen von Steuern

und Abgaben nicht engagiert genug gearbeitet worden. Gerade jetzt vermisst man

aber stärker denn je moderne Strukturentwicklungen für eine integrierte

kooperative Versorgung, verbunden mit einer konsequenten Neubewertung

qualitätsgesicherter ambulanter Alternativen zu nicht erforderlichen

stationären Aufenthalten und Behandlungen.

Deshalb fordert die DGIV von den Regierungen von Bund und Ländern unter den

nachfolgend aufgeführten Eckpunkten besonders für den Schnittstellenbereich von

ambulanter und stationärer Versorgung eine gemeinsame Trendwende hin zu

durchgreifenden und nachhaltigen effizienten und effektiven

Entwicklungsschritten:

Das deutsche Gesundheitswesen hatte bisher im Corona-Jahr 2020 mannigfaltige

Herausforderungen zu bestehen. Wie das gemeistert wurde, hat dem Land, seiner

Administration und seinen gesundheitlichen Versorgungsstrukturen viel

internationale Anerkennung eingebracht. Den durch die Corona-Krise verursachten

Belastungen muss jedoch gerade auch im Gesundheitswesen durch eine effizientere

und effektivere Versorgung begegnet werden.

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe sektorenübergreifende Versorgung ist bisher der

Aufgabenstellung des Koalitionsvertrages nicht gerecht geworden.

Trotz ihres großen Potenzials für eine effizientere und effektivere Versorgung

werden derzeit integrierte Versorgungsstrukturen, die auf der Kooperation von

Krankenhäusern und Vertragsärzten beruhen, nicht mehr weiterentwickelt.

Die Besorgnis des Staates in Bund und Ländern über das unklare Schicksal

unwirtschaftlicher Krankenhäuser führt zu unsystematischen, einseitigen

Entwicklungsversuchen auf dem Gebiet der sektorenübergreifenden Versorgung.

Mit Ausnahme des Wegfalls der Wirtschaftlichkeitskontrolle nach vier Jahren

sind derzeit keine innovativen Entwicklungsabsichten der Bundesregierung für

integrierende Selektivverträge bekannt geworden.

Die Rückstände des deutschen Gesundheitswesens bei der Umsetzung des Prinzips

„ambulant vor stationär“ werden absehbar auch von der derzeitigen

Bundesregierung nicht beseitigt werden.

Vermisst wird zunehmend eine konsequente Auseinandersetzung mit sektoralen

Beharrungskräften in Staat und Selbstverwaltung.

Das Fehlen von wissenschaftlich begründeten lang- und mittelfristigen

Konzeptionen und Zielstellungen auf staatlicher Seite hemmt wesentlich die

sektorenübergreifend zu koordinierende Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Die Aufgaben zur Ausschöpfung des großen Potenzials des Schnittstellenbereiches

von ambulant und stationär für die Steigerung von Effizienz und Effektivität

der gesundheitlichen Versorgung sind komplex und mit Widerständen starker

Partikularinteressen behaftet. Nicht zuletzt durch die enormen wirtschaftlichen

Belastungen der Corona-Krise wird immer deutlicher, dass der Staat nicht länger

diese bereits seit Jahrzehnten bekannten Aufgaben auf kommende staatliche

Verantwortungsträger und kommende Generationen der deutschen Gesellschaft

abschieben darf.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen, 10.07.2020