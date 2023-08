§ 301 Datenuebermittlung Stand Dezember 2018

Datenübermittlung nach § 301 SGB V, Aktuelle Dokumentation: Stand 5.12.2018 (Deutsche Krankenhausgesellschaft, PDF, 4 MB).

Die DKG stellt die aktuelle Dokumentation der Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 301 Abs. 3 SGB V mit dem Stand der Schlüsselfortschreibungen vom 3.12.2018 (FPV 2019) bzw. 5.12.2018 (PEPPV 2019)

zur Verfügung.

Die in der Übersicht der BPflV-Entgelte zuvor fehlerhaft in den

Behandlungsbereichen A und B ausgewiesenen prozentualen Zuschläge für

stationsäquivalente Behandlung wurden in den Behandlungsbereich D verschoben (D64 ff.).