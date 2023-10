103.103 Krankenhausaufnahmen wegen Krankheiten des Kreislaufsystems 2018 (Statistikamt Sachsen-Anhalt).

Nach Ergebnissen der Krankenhausdiagnosestatistik aus dem Jahr 2018 wurden 103 103 Einwohnerinnen und Einwohner Sachsen-​Anhalts (47 356 Frauen und 55 747 Männer) bundesweit in Krankenhäusern aufgrund von Krankheiten des Kreislaufsystems versorgt. Wie das Statistische Landesamt Sachsen-​Anhalt zum Welt-​Herztag am 29.

September mitteilt, waren Herz-​Kreislauf-Erkrankungen der Grund für jede 6.

stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus.

Knapp 1/4 dieser Patientinnen und Patienten (7 964 Frauen und 15 662 Männer)

wurde wegen einer ischämischen Herzkrankheit (Minderdurchblutung des Herzens)

behandelt, darunter 2 448 Frauen und 4 607 Männer infolge eines Herzinfarkts

(Absterben von Teilen der Herzmuskulatur). Hauptsymptom der ischämischen

Herzkrankheit ist die Angina Pectoris, ein anfallartiger Brustschmerz.

Daraufhin wurden 3 367 Frauen und 5 511 Männer Sachsen-​Anhalts in einem

Krankenhaus stationär aufgenommen. Die Herzinsuffizienz (Herzmuskelschwäche)

machte bei 9 153 Frauen und 9 039 Männern eine Behandlung notwendig. Angeborene

Fehlbildungen des Kreislaufsystems waren bei 241 Frauen und 337 Männern Ursache

für einen Krankenhausaufenthalt, darunter waren 282 Mädchen und Jungen im Alter

von unter 15 Jahren.

Nach Ergebnissen der Todesursachenstatistik, starben 2018 insgesamt 7 853

Sachsen-​Anhalterinnen und 6 276 Sachsen-​Anhalter des Landes an Krankheiten

des Kreislaufsystems. Krankheiten des Kreislaufsystems führen in aller Regel

erst im höheren Lebensalter zum Tode. 4 von 5 der hieran Verstorbenen waren 75

Jahre oder älter. Dies spiegelte sich 2018 auch in einem durchschnittlichen

Sterbealter von 81,8 Jahren (Frauen 85,0 Jahre und Männer 77,7 Jahre) wider,

welches 4 Jahre über dem Durchschnittsalter aller Gestorbenen lag.

Die häufigsten spezifischen Todesursachen waren dabei die ischämischen

Herzkrankheiten. Daran verstarben 2018 insgesamt 2 469 Frauen und 2 822 Männer.

Als akute Komplikation einer ischämischen Herzkrankheit spielt der Myokard-​

oder Herzinfarkt eine vorrangige Rolle. 2018 erlagen 1 989 Personen (827 Frauen

und 1 162 Männer) einem Herzinfarkt. Das war jede 20. gestorbene Frau und jeder

14. verstorbene Mann.

An einer Herzinsuffizienz kamen 913 Frauen und 560 Männer unseres Landes zu

Tode. Bei 7 Sachsen-​Anhalterinnen und 10 Sachsen-​Anhaltern, darunter 5

Kindern, waren angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems die Todesursache.

Laut Bundesärztekammer waren in Sachsen-​Anhalt 65 Kardiologinnen und

Kardiologen 2019 ärztlich tätig, darunter 31 ambulant und 32 im stationären

Bereich. Unter den ambulant tätigen Kardiologinnen und Kardiologen waren 23

niedergelassene und 8 angestellte Ärztinnen und Ärzte. Das Herz eines

erwachsenen Menschen ist etwa faustgroß und wiegt rund 300 Gramm. Im Laufe

eines durchschnittlichen Menschenlebens schlägt der wichtigste Muskel im Körper

rund 3 Mrd. Mal und pumpt dabei 250 Mill. l Blut durch das Kreislaufsystem.

Der Weltherztag findet jedes Jahr am 29. September statt und regt zu

Aufklärungskampagnen unter anderem zur Frage an, was jeder Einzelne tun kann,

um Risiken für eine Herz-​Kreislauf-Erkrankung oder einen Schlaganfall

vorzubeugen. Weitere Informationen zum Thema Gesundheit finden Sie im

Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-​Anhalt.

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 28.09.2020