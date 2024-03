2,14 Millionen Patienten 2019 stationär in Krankenhäusern behandelt (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg).

Baden-Württemberg: Leichter Anstieg bei ärztlichem Personal und Pflegepersonal. Rund 2,14 Millionen Patienten wurden 2019 in baden-württembergischen Krankenhäusern vollstationär versorgt. Dies ist gegen 2018 ein leichter Rückgang um 0,3 % bzw. rund 7 400 Patienten. Damit sind nach Angaben des Statistischen

Landesamtes die Patientenzahlen in der stationären Versorgung im dritten Jahr in Folge leicht zurückgegangen. Die durchschnittliche Verweildauer je Patient im Krankenhaus blieb 2019 mit 7,2 Tagen gegenüber 2018 unverändert.

Insgesamt wurden 2019 von den Krankenhäusern 15,45 Millionen stationäre

Behandlungstage gemeldet. Dies waren 0,8 % oder 116 752 Behandlungstage weniger

als 2018.

Der Anstieg des ärztlichen Personals setzte sich 2019 mit einem Plus von 3,3 %

im Vergleich zu 2018 fort. Die Zahl der an den Kliniken des Landes hauptamtlich

beschäftigten Ärztinnen und Ärzte lag 2019 bei 20 341 Vollkräften1. Auch beim

Pflegepersonal in Krankenhäusern war 2019 ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Mit 40 239 direkt beschäftigten Vollkräften lag der Personalbestand 2019 hier

um 3,0 % höher als 2018.

1Eine Vollkraft entspricht einem Beschäftigten mit voller tariflicher

Arbeitszeit.

Schaubild 1: Anzahl der vollstationär behandelten Patienten und der

Behandlungstage in den Krankenhäusern Baden-Württembergs seit 1990

Schaubild 2: Ärztliches Personal und Pflegepersonal in den Krankenhäusern

Baden-Württembergs seit 1991

Tabelle 1

Ausgewählte Daten der Krankenhäuser in Baden-Württemberg seit 1990

Jahr Kranken­häuser Aufgestellte Betten Behandlungs- und

Berech­nungstage (Pflegetage) Patienten Durch­schnittliche

Betten­auslastung Durch­schnittliche Verweil­dauer1) Personal2)

ärztlich nicht­ärztlich darunter: Pflege­personal

Anzahl % Tage Anzahl Vollkräfte3)

1) Vor dem Erhebungsjahr 2002 sind in der Verweildauer keine Stundenfälle

enthalten.

2) Hauptamtlich bzw. direkt beschäftigtes Personal. 1990 wurden keine Angaben

zum Personal erhoben.

3) Vollkräfte im Jahresdurchschnitt: Umrechnung aller Beschäftigten auf voll

tarifliche Arbeitszeit.

Datenquelle: Krankenhausstatistik- Grunddaten.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 27.01.2021