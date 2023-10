2019 starben in NRW 6.075 Menschen an einer Nierenerkrankung (IT.NRW).

2019 starben in Nordrhein-Westfalen 6 075 Personen an einer Nierenerkrankung; das waren 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (2018: 6 027). Düsseldorf (IT.NRW). 2019 starben in Nordrhein-Westfalen 6 075 Personen an einer Nierenerkrankung; das waren 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (2018: 6 027) und 3,6

Prozent mehr als fünf Jahre zuvor (2014: 5 863 Verstorbene). Wie

Information und Technik Nordrhein-Westfalen als statistisches Landesamt

anlässlich des Weltnierentages (11. März 2021) mitteilt, waren

Nierenerkrankungen damit die Ursache für 2,9 Prozent aller Todesfälle des

Jahres 2019 in Nordrhein-Westfalen.

Zu den todesursächlichen Nierenerkrankungen zählten vorrangig chronische

Nierenkrankheiten (32,0 Prozent), Krebserkrankungen der Niere oder des

Nierenbeckens (17,6 Prozent), hypertensive (d. h. den erhöhten Blutdruck

betreffende) Nierenkrankheiten (15,5 Prozent) und akutes Nierenversagen (12,2

Prozent).

Obwohl 52,3 Prozent aller an Nierenerkrankungen Verstorbenen in

Nordrhein-Westfalen weiblich (3 174) waren, verstarben an Krebserkrankungen der

Niere oder des Nierenbeckens mehr Männer (659) als Frauen (408). Rauchen,

Übergewicht und Bluthochdruck gelten als Risikofaktoren für solche

Krebserkrankungen.

Im Schnitt lag das Alter der Verstorbenen bei 83 Jahren (Männer: 81 Jahre,

Frauen: 85 Jahre). An Krebserkrankungen der Niere oder des Nierenbeckens

verstorbene Männer erreichten ein durchschnittliches Sterbealter von 76 Jahren

– Frauen von 80 Jahren. 22 an Nierenerkrankungen verstorbene Personen in

Nordrhein-Westfalen waren noch minderjährig.

Wie die Statistiker weiter mitteilen, wurde für den Kreis Höxter mit 52,7

Fällen auf jeweils 100 000 Einwohner der höchste Anteil der an

Nierenerkrankungen Verstorbenen aller kreisfreien Städte und Kreise des Landes

ermittelt. Münster wies mit 19 Fällen je 100 000 Einwohner den niedrigsten Wert

auf. Im Landesdurchschnitt verstarben 33,9 Personen von jeweils 100 000

Einwohnern an Nierenerkrankungen (2018: 33,6).

121 639 Personen mit Wohnsitz in NRW wurden im Jahr 2019 wegen Krankheiten der

Niere stationär im Krankenhaus behandelt; das waren 1,3 Prozent mehr als 2018

(damals: 120 134) und 10,0 Prozent mehr als 2014 (damals: 110 605).

Quelle: IT.NRW, 11.03.2021