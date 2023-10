2019 starben in NRW 73 Menschen an den Folgen der HIV-Krankheit (IT.NRW).

2019 starben in Nordrhein-Westfalen 73 Menschen an den Folgen der HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit). Düsseldorf (IT.NRW). 2019 starben in Nordrhein-Westfalen 73 Menschen an den

Folgen der HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit); nahezu neun

von zehn Verstorbenen (87,7 Prozent) waren Männer. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anlässlich des Welt-AIDS- Tages

(1. Dezember 2020) mitteilt, war die Zahl der AIDS-Toten um 8,8 Prozent

niedriger als im Jahr 2018 (damals: 80 Personen) und um 41,1 Prozent niedriger

als zehn Jahre zuvor (2009: 124 Personen).



Tabellarische Daten der Grafik

Das durchschnittliche Sterbealter der infolge einer HIV-Krankheit Gestorbenen

lag 2019 bei 59,9 Jahren (Männer: 61,2; Frauen: 50,6 Jahre). Im Jahr 2009 hatte

das durchschnittliche Sterbealter der AIDS-Toten noch bei 49,5 (Männer: 50,3;

Frauen: 48,8) Jahren gelegen. Im Landesmittel starben 2019 von jeweils einer

Million Einwohnern des Landes vier Personen an den Folgen der HIV-Krankheit.

Die Statistiker weisen darauf hin, dass es sich bei den genannten Zahlen um

eine nachweisbare Untergrenze handelt, da eine HIV-Erkrankung bei der

Ausstellung der Todesbescheinigung nicht immer bekannt ist. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 30.11.2020