2020 wurden in Sachsen-Anhalt 820 Personen mit der Diagnose Asthma stationär behandelt

Sachsen-Anhalt: 2020 ging die Zahl der stationären Behandlungsfälle wegen Asthma um 285 zurück (Pressenachricht).

Wie das Statistische Landesamt anlässlich des Welt-Asthma-Tages am 3. Mai mittelt, waren das insgesamt 285 Behandlungsfälle weniger als 2019. Zwischen 2000 und 2011 ging die Zahl der stationären Behandlungsfälle wegen Asthma zurück. In den Jahren danach stieg sie insbesondere bei

den Frauen bis 2017 an. Die durchschnittliche Verweildauer von Asthmapatientinnen und -patienten in Krankenhäusern betrug im aktuellen Berichtsjahr 4,3 Tage.

Der Anteil der männlichen Asthmakranken im Kindesalter war 2000 höher als der

von Erwachsenen. So wurden 2000 insgesamt 561 Jungen im Alter von unter 15

Jahren stationär versorgt. Das waren 57,8 % aller stationär behandelten

männlichen Asthmakranken. Dagegen wurden im gleichen Jahr nur 296 Mädchen des

gleichen Alters behandelt. Die entsprach einem Anteil von 31,2 % aller

weiblichen Asthmapatientinnen in Krankenhäusern. 2020 lag der Anteil bei den

Jungen unter 15 Jahren bei nur noch 23,0 % (79 Patienten) und bei den Mädchen

bei 12,6 % (60 Patientinnen). Dies war ein Rückgang bei den Jungen um 85,9 %

innerhalb von 20 Jahren und bei den Mädchen um 79,7 %.

2020 wurden weiterhin 315 Frauen und 268 Männer mit Asthma in Vorsorge- und

Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten behandelt. Der Anteil der

Kinder im Alter von unter 15 Jahren betrug hierbei 43,6 %. Die Zahl der Jungen

(164) übertraf die der Mädchen (90) deutlich. Die durchschnittliche

Verweildauer für alle Behandelten betrug 23,0 Tage.

Laut Todesursachenstatistik verstarben 2020 insgesamt 34 Einwohnerinnen und

Einwohner an Asthma, 45 weniger als 2000. Das durchschnittliche Sterbealter lag

2020 bei 71,4 Jahren.

Das Asthma Bronchiale ist eine Krankheit, bei der die Schleimhäute der unteren

Atemwege chronisch entzündet sind. Infolge einer Verengung der Atemwege durch

vermehrte Sekretion von zähem Schleim und einer Verkrampfung der

Atemmuskulatur, kommt es zu anfallartiger Atemnot. Eine Vielzahl von Reizen

verursacht die Zunahme der Empfindlichkeit der Atemwege und die damit

verbundene Entzündung.

Quelle: Pressenachricht, 02.05.2022