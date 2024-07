2021 befanden sich in NRW 26.635 Schüler in einer schulischen Ausbildung in Gesundheitsberufen

Gesundheitsberufe: 5.905 Auszubildende waren im ersten Ausbildungsjahr, davon brachten 39,8 Prozent das Abitur als Vorbildung mit (IT.NRW).

Im Oktober 2021 befanden sich in Nordrhein-Westfalen 26 635 Auszubildende in schulischer Ausbildung in einem Gesundheitsberuf. Knapp drei Viertel (19 425 Schülerinnen; 72,9 Prozent) von ihnen waren weibliche Auszubildende. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt

mitteilt, befanden sich 5 905 Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr, 67,1 Prozent davon waren weiblich. 39,8 Prozent der Ausbildungsstarter brachten das

Abitur als schulische Vorbildung mit, 28,1 Prozent einen Realschulabschluss,

11,2 Prozent einen Hauptschulabschluss, 19,6 Prozent eine Fachhochschulreife

und 1,3 Prozent eine sonstige schulische Vorbildung.



Tabellarische Daten der Grafik

Den größten Anteil an Abiturientinnen und Abiturienten hatten dabei die

Anfänger der Bildungsgänge der Hebammen- bzw. Entbindungspflegerausbildung

(82,6 Prozent), die der medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenz (72,1

Prozent) sowie der Logopädie (67,9 Prozent).

Die Daten zu dieser Statistik werden jährlich bei den in Nordrhein-Westfalen

ansässigen Schulen des Gesundheitswesens erfragt. Die Übermittlung der Daten an

das Statistische Landesamt ist freiwillig – die aktuelle Meldequote liegt bei

85,3 Prozent. Das Erhebungsjahr erstreckt sich vom 16.10. des Vorjahres bis zum

15.10. des Erhebungsjahres. Auszubildende nach dem neuen Pflegeberufegesetz

(PflBG) werden separat über die Pflegeausbildungsstatistik erhoben. Eine

entsprechende Pressemitteilung wurde am 23. Mai 2022 veröffentlicht.

Die Statistiker weisen darauf hin, dass die Schülerzahlen aus

Datenschutzgründen auf ein Vielfaches von fünf auf- bzw. abgerundet wurden.

Hierdurch besteht keine Additivität – für Quotenberechnungen wurden die

Originalwerte verwendet (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 02.06.2022