21,41 Millionen Berechnungs- und Belegungstage in bayerischen Krankenhäusern im Jahr 2019 - Durchschnittliche Verweildauer pro Patient betrug 7,1 Tage (Statistik Bayern).

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilt, wurden im Jahr 2019

insgesamt 3,0 Millionen Patientinnen und Patienten (Fallzahl) vollstationär in

den 347 Krankenhäusern mit Sitz in Bayern behandelt. Damit erhöhte sich die

Anzahl der behandelten Patienten im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,4

Prozent. Die Anzahl der Berechnungs- und Belegungstage belief sich im

Berichtsjahr auf insgesamt 21,41 Millionen Tage (+0,3 Prozent ggü. 2018). Die

Verweildauer eines Patienten bzw. einer Patientin betrug durchschnittlich 7,1

Tage und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert (7,2 Tage).

In den bayerischen Krankenhäusern waren 2019 im Jahresdurchschnitt insgesamt 75

934 Betten aufgestellt (-0,4 Prozent ggü. 2018), darunter 3 755 Intensivbetten

(-3,8 Prozent). Der mit 70,4 Prozent überwiegende Anteil der aufgestellten

Betten befand sich in Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft, während 19,0

Prozent in Krankenhäusern mit privater Trägerschaft und 10,6 Prozent in Häusern

mit freigemeinnützigen Trägern vorhanden waren. Die durchschnittliche

Bettenauslastung betrug, bezogen auf alle bayerischen Krankenhäuser, 77,3

Prozent (Vorjahreswert: 76,8 Prozent); bei den Intensivbetten lag diese

Kenngröße bei 77,1 Prozent (Vorjahreswert: 77,0 Prozent). Von den 347

Krankenhäusern mit Sitz in Bayern verfügten 88,8 Prozent über weniger als 500

Betten, 8,4 Prozent der Einrichtungen (bzw. 29) umfassten zwischen 500 und 999

Betten, und 2,9 Prozent (bzw. 10 Krankenhäuser) waren große Häuser mit 1 000

oder mehr Betten.

Im Jahr 2019 waren im Jahresdurchschnitt 149 621 Vollkräfte (mit einem direkten

Beschäftigungsverhältnis, ohne Schüler und Auszubildende sowie ohne Belegärzte

und von Belegärzten angestellte Ärzte) in den bayerischen Krankenhäusern tätig.

Davon gehörten 26 112 Vollkräfte zum ärztlichen Dienst und 123 510 zum

nichtärztlichen Dienst (darunter wiederum allein 54 221 Vollkräfte zum

Pflegedienst).

Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der in den bayerischen Krankenhäusern

beschäftigten Vollkräfte im ärztlichen Dienst um 696 (+2,7 Prozent) und im

nichtärztlichen Dienst um 2 910 (+2,4 Prozent) zu, die Zahl der Vollkräfte im

Pflegedienst stieg um 6,1 Prozent (+3 099).

Quelle: Statistik Bayern, 22.01.2021