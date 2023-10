3,5 % der Verstorbenen 2019 mit der Todesursache Diabetes mellitus (Statistikamt Sachsen-Anhalt).

2019 verstarben 1 141 Personen (631 Frauen und 510 Männer) bzw. 3,5 % aller Verstorbenen aus Sachsen-​Anhalt an Diabetes mellitus. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, gingen die Todesfälle gegenüber dem Vorjahr aufgrund dieses Leidens um 70 Frauen und 17 Männer zurück. Mit 4,5 % wies der Altmarkkreis Salzwedel den

höchsten prozentualen Anteil mit der Todesursache Diabetes mellitus aus, der geringste Anteil war in der

Landeshauptstadt Magdeburg mit 2,1 % berechnet worden.

In Sachsen-​Anhalt dominiert, wie im gesamten Bundesgebiet, der

Typ-​2-Diabetes, auch Altersdiabetes genannt. Für 953 Einwohnerinnen und

Einwohner des Landes, darunter 860 Personen mit 65 oder mehr Jahren, war dieser

Diabetestyp für den Tod verantwortlich. Der Typ-​1-Diabetes führte hingegen bei

lediglich 26 Personen zum Tod.

Sind bei einem Diabetiker die Blutzuckerwerte über einen längeren Zeitraum zu

hoch, so kann dies zu Schäden bzw. Folgeerkrankungen an den Nieren, Augen,

Nerven oder im Herz-​Kreislaufsystem führen. So führte zum Beispiel der

Diabetes mellitus mit Nierenkomplikationen bei 224 oder der Diabetes mellitus

mit peripheren vaskulären Komplikationen bei 52 Einwohnerinnen und Einwohnern

zwischen Arendsee und Zeitz zum Tode. Für 371 Personen aus Sachsen-​Anhalt

waren multiple Komplikationen aufgrund der Zuckerkrankheit die Todesursache.

Für 18 Sachsen-​Anhalterinnen und Sachsen-​Anhalter war das diabetische Koma

(hyperglykämisches Koma), durch Diätfehler, Dosierungsfehler mit Insulin und

Infektionen sowie andere Begleiterkrankungen verursacht oder ein

hypoglykämischer Schock, durch Überdosierungsfehler mit Insulin, extreme

körperliche Belastungen, starken Durchfall und Erbrechen oder das Auslassen

einer Mahlzeit verursacht, für den Tod verantwortlich.

Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkrankung, die allgemein als

Zuckerkrankheit bezeichnet wird. Hauptsächlich werden 2 Diabetesformen

unterschieden: Typ-​1-Diabetes beginnt meist in der Jugend und entsteht durch

die Zerstörung der Insulin produzierenden Zellen der Langerhans-​Inseln der

Bauchspeicheldrüse. Dies führt üblicherweise zu absolutem Insulinmangel.

Gegenwärtig ist eine Prävention des Typ-​1-Diabetes nicht möglich. Der

Typ-​2-Diabetes tritt meist bei älteren Menschen auf, zunehmend sind aber auch

jüngere Personen betroffen. Diese Form der Erkrankung beginnt langsam und

beruht auf einer zunehmenden Unempfindlichkeit der Zellen gegenüber dem

Insulin. Als Ursache für einen Typ-​2-Diabetes sind vor allem die Lebensweise

und die Ernährungsgewohnheiten zu nennen. Eine Heilung ist auch hier nicht

möglich, jedoch kann häufig nach einer Gewichtsreduktion die medikamentöse

Behandlung überflüssig gemacht werden, da der Körper aufgrund der nun

geringeren Körpermasse genügend Insulin aus eigener Kraft produziert.

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 13.11.2020