Ambulanter Eingriff am Herzen (Pressemitteilung).

Radials-Lounge erspart Patient*innen am Universitätsklinikum Minden einen stationären Aufenthalt. In der gemütlich eingerichteten Radialis-Lounge können Patientinnen und Patienten vor und nach einer ambulanten Herzkatheteruntersuchung medizinisch überwacht werden. So kann ein stationärer Aufenthalt

vermieden werden. Hier kontrolliert Professor Dr. Marcus Wiemer, Direktor der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin den Überwachungsmonitor einer Patientin.

In der Radialis-Lounge können alle relevanten medizinischen Parameter überwacht werden.

Ein Raum mit Herz: Klinikdirektor Professor Dr. Marcus Wiemer präsentiert die

Radialis-Lounge.

Viele Eingriffe und Untersuchungen werden mittlerweile auch auf Wunsch der

Patientinnen und Patienten ambulant vorgenommen – erst recht in der aktuellen

Corona-Pandemie. Jetzt hat das Universitätsklinikum Minden die Möglichkeit

geschaffen, mit dem ambulanten Herzkathetereingriff eine weitere häufige

Untersuchung ambulant durchführen zu können.

Möglich macht dies die neu eingerichtete Radialis-Lounge im Johannes Wesling

Klinikum. Hier können sich Patientinnen und Patienten unter Überwachung vor und

nach der Herzkatheteruntersuchung aufhalten. Treten keine Komplikationen auf,

die eine weitere medizinische Beobachtung erforderlich machen, können die

Patientinnen und Patienten abends wieder nach Hause gehen und im eigenen Bett

schlafen. „Der Wunsch nach ambulanten Behandlungen ist bei den Patientinnen und

Patienten sehr groß. Oft können wir dem Wunsch nachkommen. Aber gerade die

Herzkatheteruntersuchung bedingt eine mindestens sechsstündige Nachkontrolle.

Um beides zu gewährleisten, haben wir nun die Radialis-Lounge eingerichtet,

einen gemütlichen Raum direkt neben den Herzkatheterlaboren. Hier können sich

die Patientinnen und Patienten aufhalten und sind gleichzeitig medizinisch

überwacht. Geht alles komplikationslos von statten, können die Patientinnen und

Patienten abends wieder nach Hause in ihre gewohnte Umgebung gehen“, erklärt

Professor Dr. Marcus Wiemer, Direktor der Klinik für Kardiologie und

internistische Intensivmedizin.

In der Radialis-Lounge stehen gemütliche Stressless-Sessel sowie ein

umfassendes Multi-Media-Angebot zur Verfügung. Außerdem können sich

Patientinnen und Patienten selbstverständlich jederzeit mit ihren Smartphones,

Tablets oder Notebooks in das freie WLAN-Netz des Klinikums einwählen. Für die

Versorgung stehen frischer Kaffee aus dem Kaffeevollautomaten sowie

Kaltgetränke zur Verfügung. Für das Essen sorgt die Krankenhaus-Küche.

Das Angebot einer ambulanten Herzkatheteruntersuchung kann allerdings nicht

jeder Patientin oder jedem Patienten gemacht werden. „Wenn der kleinste

Verdacht auf mögliche Komplikationen vor, während oder nach der Untersuchung

auftritt, ist eine stationäre Aufnahme sowie eine weitere medizinische

Überwachung unabdingbar. Auch Vorerkrankungen können ein Ausschlusskriterium

sein. Die Erfahrung zeigt aber, dass ein Teil aller geplanten

Herzkatheteruntersuchungen auch ambulant stattfinden kann“, erklärt Professor

Wiemer.

Möglich ist das Angebot in Minden nur, weil die Ärztinnen und Ärzte aus dem

Universitätsklinikum über große Erfahrungen mit der Herzkatheteruntersuchung

über die Handarterie – der Radialis-Arterie – verfügen. Dieser Zugang gilt als

deutlich angenehmer und schonender für die Patientinnen und Patienten im

Vergleich zu dem sonst üblichen Zugang über die Leistenarterie. Außerdem

bedingt ein Leistenzugang eine strickte, mindestens 24-stündige Bettruhe, um

die Einstichwunde zu schließen. Bei dem Zugang über die Handarterie können sich

die Patientinnen und Patienten hingegen sofort nach dem Eingriff wieder

bewegen.

In den zwei hochmodernen Herzkatheterlaboren im Universitätsklinikum Minden

werden jährlich etwa 3.000 Untersuchungen durchgeführt – davon 2.000 als

geplante Routineeingriffe. Bei der Untersuchung wird ein Katheter durch eine

Arterie eingeführt und bis zum Herzen vorgeschoben. Dort angekommen, kann der

Mediziner durch Röntgen- und Kontrastmitteltechnik Veränderungen am Herzen oder

den Herzklappen sehen und vielfach auch sofort behandeln. Notwendig wird die

Untersuchung sowohl bei der Akutversorgung bei Herzinfarkten als auch bei

chronischen Herzkranzgefäßerkrankungen, Herzschwächen, Herzklappenfehlern oder

Rhythmusstörungen. Erst kürzlich wurde die Klinik von der Gesellschaft für

Kardiologie als Zentrum für Interventionelle Kardiologie ausgezeichnet und darf

von jetzt an künftige Interventionelle Kardiologen ausbilden.

Quelle: Pressemitteilung, 25.03.2021