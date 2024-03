Anteil der Kaiserschnittentbindungen in NRW-Krankenhäusern im Jahr 2020 mit 29,5 Prozent so niedrig wie seit 2005 nicht mehr (IT.NRW).

2020 haben 165 790 Frauen 169 098 Babys in nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entbunden. 29,5 Prozent der Entbindungen waren Kaiserschnittgeburten. Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2020 haben in den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern 165 790 Frauen entbunden; das

waren 0,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor (2019: 166 813 Krankenhausgeburten). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, fand die Geburt bei

29,5 Prozent dieser Frauen (48 986) per Kaiserschnitt statt; das ist der

niedrigste Anteil seit 2005. Der Anteil der Kaiserschnittgeburten an allen

Entbindungen war um 0,8 Prozentpunkte niedriger als 2019 – gegenüber dem Jahr

2010 verringerte er sich sogar um 4,1 Prozentpunkte.



Bei 9 972 Geburten (6,0 Prozent) wurde eine Vakuumextraktion und bei 670

Geburten (0,4 Prozent) eine Geburtszange eingesetzt. Innerhalb des Landes waren

die Anteile der Kaiserschnittgeburten unterschiedlich hoch: In den

Krankenhäusern des Regierungsbezirks Arnsberg wurde mit 33,2 Prozent die

höchste und in denen des Regierungsbezirks Münster mit 27,2 Prozent die

niedrigste Quote verzeichnet.

Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, wurden im Jahr 2020 in 133 der

insgesamt 337 Krankenhäuser Nordrhein-Westfalens (39,5 Prozent) Entbindungen

durchgeführt. Von den 169 098 Babys, die 2020 in einem Krankenhaus geboren

wurden, kamen 168 490 (99,6 Prozent) lebend auf die Welt.

