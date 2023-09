AOK-Gesundheitsatlas Asthma zeigt große regionale Unterschiede in Schleswig-Holstein (Pressemitteilung).

Zwischen den Regionen in Schleswig-Holstein gibt es deutliche Unterschiede beim Anteil der Asthmatiker in der Bevölkerung. Das geht aus dem AOK-Gesundheitsatlas Asthma bronchiale hervor, der heute vorgestellt wurde. Während im Kreis Pinneberg 3,7 Prozent der Einwohner ein vom Arzt diagnostiziertes Asthma bronchiale hatten,

lag der Anteil im Kreis Dithmarschen bei 4,5 Prozent. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern schneidet

Schleswig-Holstein mit einem Asthmatikeranteil von 4,0 Prozent gut ab und liegt

damit unter dem bundesweiten Durchschnitt von 4,2 Prozent. Insgesamt leben in

Schleswig-Holstein 117.000 Asthmapatienten, die eine medikamentöse Therapie

erhalten. „Die Ergebnisse zeigen, wie gut die speziellen Behandlungsangebote

von den Asthmapatienten in Schleswig-Holstein genutzt werden und bestärkt uns

in unserem Weg, weitere Maßnahmen mit unseren Partnern vor Ort passgenau auf

die Bedürfnisse der Menschen auszurichten“, sagte Tom Ackermann

Vorstandsvorsitzender de AOK NORDWEST. Aufgrund des aktuellen

Infektionsgeschehens sei derzeit davon auszugehen ist, dass für Asthmapatienten

kein erhöhtes Risiko bestehe, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren, betonte der

AOK-Chef.

Mithilfe neuer Berechnungsverfahren hat das Wissenschaftliche Institut der AOK

(WIdO) in Zusammenarbeit mit der Universität Trier erstmals die Häufigkeit von

Asthma bronchiale für die elf Kreise und vier kreisfreien Städte im

nördlichsten Bundesland dargestellt. Bei der Krankheitshäufigkeit zeigt der

AOK-Gesundheitsatlas deutliche Unterschiede nach Alter und Geschlecht. Am

häufigsten wird die Diagnose Asthma bronchiale bei Männern ab 80 Jahren und

Frauen im Alter von 70 bis 79 Jahren gestellt. Auffällig ist, dass bei Jungen

bis 14 Jahren ebenfalls häufig ein Asthma diagnostiziert wird. Hingegen

erkranken Frauen mit zunehmendem Alter ab 25 Jahren über alle Altersgruppen

hinweg häufiger an Asthma als Männer.

Übergewicht und Adipositas sind bedeutender Risikofaktor für Asthma

Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit) gelten als bedeutender Risikofaktor

für die Entstehung eines Asthmas. Im AOK-Gesundheitsatlas wurde für die

Bevölkerung in Schleswig-Holstein auch die regionale Adipositashäufigkeit

bestimmt. Diese wurde in fünf gleich große Kategorien eingeteilt. Das Ergebnis:

Die meisten Kreise und kreisfreien Städte sind den Kategorien mit einer

unterdurchschnittlichen Adipositashäufigkeit zuzuordnen. Die niedrigste besteht

in Kiel und in den Kreisen Nordfriesland, Pinneberg, Plön und Stormarn, der

höchsten Kategorie ist keine Kommune zuzuordnen. Im überdurchschnittlichen

Bereich liegen der Kreis Dithmarschen und die Stadt Neumünster.

Asthmapatienten haben kein erhöhtes Corona-Infektionsrisiko

Der AOK-Gesundheitsatlas geht auch der Frage nach, welche Auswirkungen das

Coronavirus auf Asthmapatienten hat. „Auch wenn derzeit noch keine ausreichend

gesicherten Erkenntnisse darüber vorliegen, ist davon auszugehen, dass für

Asthmapatienten kein erhöhtes Risiko besteht, sich mit SARS-CoV-2 zu

infizieren“, so Ackermann. Jedoch gebe es Hinweise, dass spezifische

Vorerkrankungen das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf erhöhen können.

„Erste Studienergebnisse weisen darauf hin, dass bei einem gut kontrollierten

Asthma nicht von einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf

ausgegangen werden kann“, so der AOK-Chef.

Ursachen für Asthma bronchiale sind komplex

Die Ursachen für die Entstehung von Asthma bronchiale sind komplex und nach dem

heutigen Stand der Wissenschaft nicht vollständig geklärt. Dennoch steht fest:

Genetische Faktoren spielen eine wichtige Rolle. Zu den wesentlichen

Risikofaktoren gehören das Vorliegen einer allergischen Erkrankung wie

Heuschnupfen, Neurodermitis oder eine Tierhaar- oder Hausstaubmilbenallergie.

Aber auch chemische Reizstoffe und Tabakkonsum gehören dazu. An einer

genetischen Disposition kann man nichts ändern. Anders ist das bei Übergewicht,

Adipositas und Tabakrauch. Hier können vor allem Lebensstiländerungen wie der

Verzicht auf das Rauchen, ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung und der Abbau

von Übergewicht helfen, das Risiko an Asthma zu erkranken, deutlich zu

reduzieren.

Spezielle Präventionsprogramme helfen

Dabei hilft die AOK NORDWEST ihren Versicherten mit speziellen Angeboten im

Rahmen ihres Kursprogramms ‚Gesund leben‘. Die Angebote sind exklusiv und

kostenfrei für AOK-Versicherte und werden vor Ort oder als Liveonline-Angebote

im Internet von qualifizierten Fachkräften durchgeführt. „Wir können Asthma nur

wirksam bekämpfen, wenn es uns gelingt, die Menschen vor dem Auftreten der

Erkrankung zu schützen, die Risikofaktoren zu verhindern und ihre eigene

Gesundheitskompetenz zu stärken“, so Ackermann.

Passgenaue Versorgungsangebote

Darüber hinaus engagiert sich die AOK NORDWEST seit Jahren für eine bessere und

strukturierte medizinische Versorgung von Asthmapatienten in

Schleswig-Holstein. So ist beispielsweise das Disease-Management-Programm (DMP)

‚AOK-Curaplan‘ für Asthma-Patienten seit über zehn Jahren ein fester

Bestandteil der Versorgung. Aktuell haben sich über 8.000 AOK-Versicherte in

Schleswig-Holstein für dieses Programm entschieden. Im DMP werden die Patienten

auf der Grundlage wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse behandelt. Dabei

koordiniert der behandelnde Arzt die gesamte Behandlung und legt gemeinsam mit

dem Patienten Therapieziele fest – abgestimmt auf die persönliche

Lebenssituation des Patienten und seines Gesundheitszustandes. „Unsere

Versicherten werden aktiv an der Therapie beteiligt. In Schulungen lernen sie,

besser mit ihrer Erkrankung umzugehen und deren Verlauf positiv zu

beeinflussen. Dann wissen sie, wie sie sich im Notfall verhalten müssen oder

Asthmaanfälle sogar vermeiden können“, so Ackermann. Darüber hinaus erhalten

sie gezielte Präventionsmaßnahmen und regelmäßige medizinische Informationen zu

ihrer Krankheit, zum Beispiel in Form von Patientenhandbüchern oder

Newslettern. „All das trägt mit dazu bei, Asthma in den Griff zu bekommen und

die Lebensqualität deutlich zu verbessern“, so Ackermann. Die Teilnahme ist

freiwillig und kostenfrei.

Teilnahmequote erhöhen

Allerdings könnte sich die Teilnahmequote an den DMP-Programme Asthma in

Schleswig-Holstein noch deutlich steigern. Landesweit beträgt die Quote 21,2

Prozent. Innerhalb von Schleswig-Holstein gibt es erhebliche Unterschiede. In

den Kreisen Steinburg sind 27,4 Prozent und im Kreis Dithmarschen 24,7 Prozent

der Asthmatiker in ein DMP eingeschrieben, hingegen im Kreis Stormarn nur 12, 8

Prozent und in der Stadt Neumünster 15,9 Prozent. Das

Disease-Management-Programm zeigt aus Sicht von Ackermann, wie gut medizinische

Versorgung in Schleswig-Holstein funktioniert. „Gute und passgenaue Versorgung

entsteht nur dort, wo Ortskenntnis, hoher Marktanteil und regionales Engagement

vorhanden sind. Deshalb müssen auch die Gestaltungsspielräume der Beteiligten

vor Ort weiter gestärkt werden“, so Ackermann.

Sinkende Mortalität und weniger Krankenhausfälle

So hätten die besonderen Behandlungsangebote und eine wirksame

Arzneimitteltherapie maßgeblich mit dazu beigetragen, dass in den vergangenen

20 Jahren die asthmabedingte Mortalität in Schleswig-Holstein von 131

Sterbefälle in 1998 auf 50 Sterbefälle in 2018 sank und auch die Anzahl der

Krankenhausbehandlungen von 1.520 im Jahre 2000 auf 983 im Jahre 2018 reduziert

werden konnte. AOK NORDWEST im Profil: Die AOK NORDWEST mit Sitz in Dortmund

zählt mit rund 2,9 Millionen Versicherten (davon 2,2 Millionen in

Westfalen-Lippe und fast 700.000 in Schleswig-Holstein) zu den zehn größten

gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Das Haushaltsvolumen beläuft sich

auf 10,8 Milliarden Euro. Über 95 Prozent der geplanten Ausgaben werden direkt

in die Gesundheit der Versicherten investiert.

Quelle: Pressemitteilung, 17.11.2020