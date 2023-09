ATC-Klassifikation mit DDD 2019 DIMDI

Amtliche ATC-Klassifikation mit DDD für 2019 (DIMDI).

Ab sofort erhalten Sie die 16. aktualisierte amtliche Fassung der

Anatomisch-Therapeutisch-Chemischen Klassifikation (ATC-Klassifikation)

inklusive definierter Tagesdosen (DDD). Sie tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Das DIMDI bietet die Klassifikation online zum kostenfreien Download an.

Grundlage für die amtliche Fassung ist die internationale

ATC/DDD-Klassifikation der WHO. Diese wird einmal im Jahr aktualisiert. Um dem

deutschen Arzneimittelmarkt gerecht zu werden, wird sie jährlich an die

Besonderheiten der Versorgungssituation in Deutschland angepasst. Dazu dient

ein transparentes, regelgebundenes Verfahren. Das DIMDI gibt die

ATC-Klassifikation im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit heraus.

Tagestherapiekosten vergleichen

Die Klassifikation erlaubt es, Tagestherapiekosten von Arzneimitteln anzugeben

und zu vergleichen. Das ermöglichen die DDD-Angaben (definierte Tagesdosen),

die einzelnen Wirkstoffen zugeordnet werden. Gesetzliche Grundlage hierfür

bildet § 73 Abs. 8 Satz 5 im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V). Die

DDD-Angaben beruhen auf der angenommenen mittleren täglichen Erhaltungsdosis

für die Hauptindikation eines Wirkstoffes bei Erwachsenen. Sie entsprechen

daher nicht zwangsweise der im Einzelfall angewendeten Dosierung eines

Arzneimittels. Gleiches gilt für die auf dieser Basis errechneten

Tagestherapiekosten.

Kostenfreie Versionen

Die aktuelle amtliche deutsche ATC/DDD-Klassifikation mit DDD und ihre

Vorversionen erhalten Sie online beim DIMDI als PDF-Datei. Eine

maschinenlesbare Fassung im Excel-Format finden Sie auf den Webseiten des

Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO).

ATC/DDD-Klassifikation als PDF-Version (3,7 MB)

Informationen zur ATC/DDD-Klassifikation

Maschinenlesbare ATC/DDD-Klassifikation beim WIdO (Excel-Version)

Quelle: DIMDI, 20.12.2018