Auch im Jahr 2021 Schwangerschaftsabbrüche in Thüringen weiter rückläufig

Rückgang um 5,8 Prozent: Im Jahr 2021 wurden in Thüringen 2.846 Schwangerschaften vorzeitig beendet (Statistikamt Thüringen).

Im Jahr 2021 wurden in Thüringen 2 846 Schwangerschaften vorzeitig beendet. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik waren das 5,8 Prozent bzw. 174 Aborte weniger als im Vergleich zum Vorjahr. Deutschlandweit hat sich die Zahl im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 94 596

Abbrüche reduziert, was einem Rückgang um 5,4 Prozent entspricht. Im Jahr 2021 ließen 2 824 Frauen mit Wohnsitz in Thüringen einen Abort durchführen, davon

2 655 Frauen (94,0 Prozent) im eigenen Bundesland und 169 Frauen (6,0 Prozent) in einem anderen

Bundesland (darunter 56 Frauen in Sachsen und 53 Frauen in Niedersachsen). Demgegenüber ließen

115 Frauen mit Wohnsitz in Bayern den Schwangerschaftsabbruch in Thüringen durchführen.

Von den 2 824 Thüringerinnen waren 101 Frauen (3,6 Prozent) im Jahr 2021 jünger als 18 Jahre. In

dieser Altersgruppe ist zum Vorjahr ein Anstieg um 5,2 Prozent zu verzeichnen. Weitere 1 097 Frauen

waren im Alter von 18 bis 29 Jahren (-6,3 Prozent), 1 370 Frauen im Alter von 30 bis 39 Jahren

(-6,9 Prozent) und 256 Frauen waren 40 Jahre und älter (-0,8 Prozent).

Zum Zeitpunkt des Eingriffes waren 1 934 Thüringer Frauen ledig, 793 Frauen verheiratet und 97

geschieden bzw. verwitwet. Vor dieser Maßnahme hatten 799 Thüringerinnen noch kein Kind, 829

hatten zu diesem Zeitpunkt 1 Kind, 804 Frauen 2 Kinder und 392 Frauen 3 und mehr Kinder.

Bei den 2 824 Thüringerinnen wurden 2 735 Abbrüche (96,8 Prozent) ambulant durchgeführt, davon

1 415 in einer gynäkologischen Praxis und 1 320 ambulant im Krankenhaus. Die übrigen 89 Abbrüche

(3,2 Prozent) erfolgten stationär im Krankenhaus.

Bitte beachten:

Die Daten werden zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben. Die Länder verfügen über detaillierte Ergebnisse.

Quelle: Statistikamt Thüringen, 23.05.2022