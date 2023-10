Baden-Württemberg: Etwas geringere Säuglingssterblichkeit als im Bundesdurchschnitt (Statistikamt Baden-Württemberg).

In Baden-Württemberg verstarben im vergangenen Jahr 3 Kinder von 1 000 Lebendgeborenen im 1. Lebensjahr. Damit konnte die Säuglingssterblichkeit nach Angaben des Statistischen Landesamtes in den letzten Jahrzehnten erheblich verringert werden. 1952, dem Gründungsjahr des Südweststaats, starben noch 44

von 1 000 lebendgeborenen Kindern, im Jahr 1970 waren es 21 und 1980 immerhin

noch 10 je 1 000 Lebendgeborene. Diese erfreuliche Entwicklung ist insbesondere

auf die Verbesserung des ärztlichen Dienstes, die Einführung und Gewährleistung

von Vorsorgeuntersuchungen sowie die Einrichtung von speziellen Abteilungen in

Krankenhäusern für Neugeborene zurückzuführen.

Verglichen mit den anderen Bundesländern weist Baden-Württemberg etwas

günstigere Werte auf: Im Zeitraum 2016 bis 2018 lag die Säuglingssterblichkeit

von Jungen bei 3,4 je 1 000 Lebendgeborene und die der Mädchen bei 2,8 je 1 000

Lebendgeborene; im Bundesdurchschnitt waren es dagegen 3,6 bzw. 3,0 je 1 000

Lebendgeborene. Die geringsten Werte hatten Sachsen und Thüringen bei den

Jungen bzw. Sachsen und Brandenburg bei den Mädchen.1

Innerhalb des Landes gibt es weiterhin deutliche Unterschiede beim Niveau der

Säuglingssterblichkeit. Der Stadtkreis Heidelberg, der Zollernalbkreis sowie

die Landkreise Konstanz, Heidenheim und Böblingen wiesen im Zeitraum 2017 bis

2019 die niedrigste Sterblichkeit auf. Hier starben pro Jahr im Durchschnitt

weniger als zwei Säuglinge von 1 000 Lebendgeborenen. Die höchste

Säuglingssterblichkeit verzeichneten zuletzt der Enz- und der Main-Tauber-Kreis

sowie der Landkreis Tuttlingen mit etwas mehr als 5 bzw. knapp 6 gestorbenen

Säuglingen je 1 000 Lebendgeborene.2

Quelle: Statistikamt Baden-Württemberg, 10.11.2020