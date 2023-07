Baden-Württemberg: Mehr Geburten, aber auch mehr Sterbefälle als 2020 (Statistikamt Baden-Württemberg).

Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner Baden-Württembergs hat sich im Jahr 2021 um etwa 21 600 auf 11 124 600 Personen erhöht. Damit ist die Einwohnerzahl gegenüber 1952, dem Gründungsjahr des Südweststaates, um rund 4,4 Mill. oder um etwa zwei Drittel angestiegen und hat

einen neuen Höchststand erreicht. Das Plus war im vergangenen Jahr wieder deutlich größer als im Jahr 2020, so das Statistische Landesamt S1.

Die Zahl der Geburten war im vergangenen Jahr mit annähernd 113 600 um etwa 5

500 höher als im Jahr 2020 und damit so hoch wie seit 1997 nicht mehr.

Gleichzeitig ist die Zahl der Sterbefälle – aufgrund der Alterung der

Bevölkerung und sicherlich auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie - um

ca. 3 000 auf 119 000 angestiegen – so viele wie noch nie seit Bestehen des

Landes. Das Geburtendefizit, also die Differenz zwischen der Zahl der

Lebendgeborenen und der der Gestorbenen, hat sich dennoch von knapp 8 000 im

Jahr 2020 auf etwa 5 500 verringert.

Der Wanderungsgewinn Baden-Württembergs ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu

2020 wieder angestiegen und lag bei rund 27 100 Personen.2 Dennoch war das Plus

geringer als in den Jahren zuvor: Im Jahr 2019 zogen noch rund 33 500 und im

Jahr 2018 ca. 48 300 Personen mehr zu als fort, in den Jahren 2016 und 2017

waren es per Saldo jeweils über 70 000 Personen.

Von den 44 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs konnten 38 ihre

Einwohnerzahl im vergangenen Jahr steigern. Am höchsten war das Plus im

Stadtkreis Mannheim, im Ortenau- und Alb-Donau-Kreis sowie in den Landkreisen

Karlsruhe und Schwäbisch Hall mit jeweils mehr als 1 500 PersonenS2. Auffällig

ist, dass zu den 6 Kreisen, deren Einwohnerzahl zurückgegangen ist, immerhin 4

der 9 Großstädte im Südwesten zählen. Nach Einschätzung des Statistischen

Landesamtes dürfte diese Entwicklung vor allem im Zusammenhang mit der in den

vergangenen Jahren zunehmenden Wohnungsknappheit in den meisten Zentren und den

damit verbundenen Kostensteigerungen für das Wohnen zu sehen sein.

1Die Ergebnisse im Text wurden jeweils auf 100 Personen gerundet.

2Einschließlich so genannter bestandsrelevanter Korrekturen. Dabei handelt es

sich vor allem um Abmeldungen von Amts wegen, die nicht mehr in der

Wanderungsstatistik, aber in der so genannten Bevölkerungsfortschreibung zur

Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen berücksichtigt werden konnten.

Quelle: Statistikamt Baden-Württemberg, 13.06.2022