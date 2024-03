Bayerns Sterbefallzahlen im Februar 2022 auf ähnlichem Niveau wie in Vorjahren (Statistikamt Bayern).

Nach derzeitigem Datenstand verstarben im Februar 12 080 Personen. Damit liegt die Zahl der Sterbefälle im Freistaat in etwa auf dem Niveau des Medians* der Jahre 2018 bis 2021 mit 11 703 Verstorbenen. Die Auswertung vorläufiger Daten zeigt insgesamt eine Zahl an Verstorbenen im Freistaat im Februar 2022

auf ähnlichem Niveau wie in den Jahren vor der Covid19-Pandemie. Sowohl bei Personen unter 60 Jahren wie auch für die Gruppe der 60- bis 79-Jährigen verzeichnet das Bayerische Landesamt für Statistik im

Betrachtungsmonat einen leichten Rückgang der Sterbefälle um jeweils 4,0

Prozent. Als Vergleichsgrundlage wird der Median* der Jahre 2018 bis 2021

herangezogen. Bei den 80-Jährigen und Älteren liegen die Sterbefallzahlen 7,6

Prozent über dem Median der Vorjahre.

Fürth. Wie das Expertenteam des Bayerischen Landesamts für Statistik nach der

Auswertung vorläufiger Daten weiter mitteilt, zeigt die differenzierte

Betrachtung der Sterbefälle nach Altersgruppen im Februar 2022 in der Gruppe

der 80-Jährigen und Älteren eine leicht erhöhte Anzahl an Sterbefällen. Die

Zahl der Verstorbenen in dieser Altersgruppe übersteigt den Vergleichswert aus

den Vorjahren um knapp acht Prozent. Bei der Gruppe der 60- bis 79-Jährigen und

der 60-Jährigen und Jüngeren liegt die Zahl der Sterbefälle hingegen jeweils

vier Prozent unter dem Median* der vier Vorjahre 2018 bis 2021.

Hinweis:

* Der Median kurz erklärt:

Der Median wird in der Statistik auch als Zentralwert bezeichnet. Beim Median

handelt es sich also um den Wert, der - in einer nach Größe sortierten Reihe

von Werten - genau in der Mitte liegt. Wenn die Anzahl der sortierten Werte

gerade ist, ergibt sich der Median aus dem arithmetischen Mittel der beiden

mittleren Zahlen.

Rechenbeispiele:

Median aus Zahlenreihe mit ungerader Anzahl der sortierten Werte 1,3,3,6,7,8,9

= 6

Median aus Zahlenreihe mit gerader Anzahl der sortierten Werte 2,3,4,5,6,9 =

4,5 berechnet aus (4+5): 2

Ausführliche Ergebnisse enthält der Statistische Bericht „Auswirkungen der

Corona-Pandemie auf die Sterblichkeit in Bayern von Januar 2016 bis Februar

2022 (Bestellnummer: A2111C 202201)“. Weitere Informationen zum Bezug von

Druckausgaben erhalten Sie beim Vertrieb per E-Mail

(vertrieb@statistik.bayern.de), Telefon (0911 98208-6311) oder Fax (0911

98208-6638).

Quelle: Statistikamt Bayern, 08.04.2022