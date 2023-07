Bei fast jedem vierten Sterbefall in NRW war 2021 Krebs die Todesursache (IT.NRW).

Im Jahr 2021 starben in Nordrhein-Westfalen 26.953 Männer und 23.914 Frauen an den Folgen einer bösartigen Neubildung.

Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2021 war Krebs (bösartige Neubildungen) die

Ursache für 23,1 Prozent aller Todesfälle in Nordrhein-Westfalen. Zehn Jahre

zuvor hatte dieser Anteil bei 27,3 Prozent gelegen. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anlässlich des Weltkrebstages

(4. Februar 2023) mitteilt, starben 2021 insgesamt 50 867 Personen (26 953

Männer und 23 914 Frauen) an den Folgen einer Krebserkrankung. Das waren 2,0

Prozent weniger als ein Jahr zuvor (2020: 51 917) und 1,4 Prozent weniger als

2011 (damals: 51 569). Das durchschnittliche Sterbealter der an einer

Krebserkrankung Gestorbenen lag 2021 mit 75,0 Jahren um vier Jahre niedriger

als bei allen Verstorbenen (79,0 Jahre).

Bei den krebsbedingten Todesfällen waren Krebserkrankungen der Verdauungsorgane

die häufigste Todesursache (Männer: 30,6 Prozent, Frauen: 28,0 Prozent). Die

zweithäufigste Todesursache waren Krebserkrankungen der Atmungsorgane und

sonstiger intrathorakaler Organe (Männer: 26,0 Prozent, Frauen: 19,8

Prozent).

Tabellarische Daten der Grafik

Die dritthäufigste krebsbedingte Todesursache unterscheidet sich bei Männern

und Frauen: Bei Männern lagen bösartige Neubildungen der Genitalorgane (12,3

Prozent) auf dem dritten Rang – bei Frauen war es Brustkrebs (16,9 Prozent).

Tabellarische Daten der Grafik

In Münster war im Jahr 2021 die Sterberate mit 214 krebsbedingten Sterbefällen

je 100 000 Einwohnern landesweit am niedrigsten. Die höchste Rate wurde mit 344

Krebssterbefällen je 100 000 Einwohner für den Kreis Wesel ermittelt. NRW-weit

starben von jeweils 100 000 Einwohnern 284 Personen an den Folgen einer

Krebserkrankung.

Das Statistische Landesamt weist darauf hin, dass die Zuordnung der

Todesursachen in der Todesursachenstatistik auf den Angaben der den Tod

bescheinigenden Ärztinnen und Ärzte in den ausgestellten Todesbescheinigungen

basiert. Bei den vorliegenden Daten handelt es sich um eine nachweisbare

Untergrenze. Im Jahr 2021 wurde für 1,7 Prozent der Sterbefälle keine

Todesbescheinigung an IT.NRW übermittelt. Diese Fälle wurden laut

Internationaler statistischer Klassifikation der Krankheiten und verwandter

Gesundheitsprobleme den ungenau oder nicht näher bezeichneten Todesursachen

(ICD-Kapitel R00-R99) zugeordnet. Insgesamt fielen 8,9 Prozent der Todesfälle

in diese Rubrik. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 02.02.2023