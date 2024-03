Bei sechs Prozent aller im März 2021 Gestorbenen war COVID-19 die Todesursache (IT.NRW).

Im März 2021 starben in NRW mit kanpp 1 000 etwa 42 Prozent weniger Menschen an COVID-19 als einen Monat zuvor. Weitere 222 Personen starben laut Todesbescheinigung mit COVID-19 als Begleiterkrankung. Düsseldorf (IT.NRW). Im März 2021 starben in Nordrhein-Westfalen 987

Menschen an COVID-19. Bislang liegen allerdings erst für 92,6 Prozent aller für März 2021 gemeldeten Sterbefälle die vorläufigen Ergebnisse der

Todesursachenstatistik für NRW vor. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 6,0 Prozent

aller im März Gestorbenen. Damit lag die Zahl der COVID-19-Toten im März 2021

um 42,3 Prozent unter der für den Vormonat (Februar 2021: 1 710) ermittelten

Zahl. Weitere 222 Personen starben laut Todesbescheinigungen mit COVID-19 als

Begleiterkrankung; ursächlich für den Tod waren hier aber andere

Todesursachen.



Im Jahr 2020 sind nach endgültigen Ergebnissen 7 295 Menschen ursächlich an

COVID-19 gestorben. Im Zeitraum von Januar bis März 2021 war nach vorläufigen

Ergebnissen bei 6 081 Sterbefällen COVID-19 die Todesursache.

COVID-19 als Begleiterkankung wurde 2020 bei 1 741 Sterbefällen festgestellt.

Für den Zeitraum von Januar bis März 2021 war bei 1 494 Todesfällen COVID-19

als Begleiterkrankung angegeben.

Häufigste Todesursache in Nordrhein-Westfalen waren auch im März 2021 mit 29,3

Prozent aller Gestorbenen (4 813 Personen) die Krankheiten des

Kreislaufsystems. Zweithäufigste Todesursache waren bösartige Neubildungen (4

037; 24,5 Prozent) gefolgt von Krankheiten des Atmungssystems (1 893; 11,5

Prozent; inkl. COVID-19).



Die Statistiker weisen darauf hin, dass die vorläufigen Ergebnisse für den März

2021 den Bearbeitungsstand zum monatlichen Stichtag abbilden, der fortlaufend

vervollständigt wird. Diese orientieren sich am Berichtsmonat, dessen

Ergebnisse geringfügig von den Todesfallzahlen abweichen können, die dem

tatsächlichen Sterbemonat zugeordnet wurden. Für den Zeitraum von Januar bis

März 2021 liegen für 96,5 Prozent der gemeldeten Sterbefälle die vorläufigen

Ergebnisse der Todesursachenstatistik vor. Die Zuordnung der Todesursachen in

der vorliegenden Statistik basiert auf den Angaben der den Tod bescheinigenden

Ärzte in den ausgestellten Todesbescheinigungen. In der Gruppe der

COVID-19-Sterbefälle sind auch Fälle enthalten, bei denen laut der Angaben auf

der Todesbescheinigung nicht klar ersichtlich war, ob das Virus durch einen

Labortest nachgewiesen oder die COVID-19-Infektion lediglich auf Verdacht dort

vermerkt wurde. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 04.03.2022