Bettenauslastung in sachsen-anhaltischen Krankenhäusern weiter auf niedrigem Niveau

In den 45 sachsen-anhaltischen Krankenhäusern waren Ende 2021 mit insgesamt 14 558 etwa 3,1 % weniger Betten aufgestellt als 2020. Dennoch sank die Bettenauslastung weiter auf 63,3 % (2020: 63,8 %), so erste vorläufige Angaben. Damit lag die Auslastung der Krankenhausbetten deutlich unter dem

Vorcoronaniveau, welches rund 10 Prozentpunkte höher gewesen war. Für die Versorgung der Patientinnen und Patienten standen 2021 insgesamt 819 Intensivbetten sowie 321 Intermediate Care Betten zur Verfügung, die für die

Behandlung bei erhöhtem Pflege- und Überwachungsaufwand vorgesehen waren. 479

555 Personen wurden im gesamten Jahr 2021 in Sachsen-Anhalt vollstationär

behandelt. Das waren 28 169 (2020: 507 724) weniger als im Vorjahr. Ihre

durchschnittliche Verweildauer betrug 7,0 Tage.

Das ärztliche Personal wuchs gegenüber dem Vorjahresstand um 1,2 % auf 5 585

Personen an. Die Vollkräfteanzahl im Jahresdurchschnitt sank jedoch leicht von

4 787 im Berichtsjahr 2020 auf 4 739 im aktuellen Jahr. Zum nichtärztlichen

Personal gehörten 29 589 Personen, was einer Anzahl der Vollkräfte im

Jahresdurchschnitt von 22 827 entsprach (+4,3 % im Vergleich zu 2020).

Weitere Informationen zum Thema Gesundheitswesen finden Sie im Internetangebot

des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 30.08.2022