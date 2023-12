BIS-Formel: Erkenntnisse zur Nierenfunktion bei Hochbetagten

10 Jahre BIS: Erkenntnisse zur Nierenfunktion bei Hochbetagten (Charité).

Seit zehn Jahren untersuchen Forschende der Charité – Universitätsmedizin Berlin in der Berliner Initiative Studie (BIS), wie sich die Funktion der Nieren im Alter verändert. Das Resultat sind zwei Formeln, mit der Ärzte die Nierenfunktion bei Älteren heute präziser abschätzen können. So lässt sich zum

Beispiel eine zu hohe Dosierung von Medikamenten vermeiden. Die

Studienergebnisse haben außerdem verdeutlicht, dass eine Senkung des Blutdrucks

bei bestimmten Hochbetagten sogar das Sterberisiko erhöhen kann.

Dass die Leistungsfähigkeit der Nieren im Alter abnimmt, ist schon lange

bekannt. Doch welche Nierenfunktion ist bei älteren Personen normal, bei wie

vielen von ihnen ist sie eingeschränkt? Und wie rapide schreitet der

Funktionsverlust normalerweise fort? Antworten auf diese Fragen sind

insbesondere relevant für Menschen, die Medikamente einnehmen: Wenn die Nieren

einen Wirkstoff nicht mehr schnell genug ausscheiden können, droht eine

Überdosierung – mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen. Deshalb schätzen

Ärzte die Nierenleistung ab, bevor sie die Dosis bestimmter Medikamente

festsetzen. Das Problem: Dazu standen ihnen nur Formeln zur Verfügung, die

anhand der Daten jüngerer Menschen entwickelt worden waren.

Um das Wissen zur Nierenfunktion im Alter zu erweitern, startete das Team um

Prof. Dr. Elke Schäffner, Stellvertretende Direktorin des Instituts für Public

Health der Charité, 2009 die Berliner Initiative Studie. Ziel des

Forschungsvorhabens war es, mehr als 2.000 Menschen ab 70 Jahren aus Berlin und

Brandenburg über mehrere Jahre lang zu begleiten und in regelmäßigen Abständen

eingehend zu untersuchen. „Angesichts eines durchschnittlichen Alters der

Probanden von 80 Jahren, verbunden mit alterstypischen Begleiterkrankungen und

häufig auch Gebrechlichkeit, war das kein leichtes Unterfangen“, betont Prof.

Schäffner.

Die Teilnehmenden wurden fünf Mal im Abstand von zwei Jahren zu ihren

Gewohnheiten, Erkrankungen und Medikamenten befragt. Zusätzlich wurden ihr

Blutdruck und ihre Nierenfunktion gemessen sowie Blut- und Urinproben

untersucht. Der Aufwand zahlte sich aus: Die Forschungsgruppe erarbeitete einen

bislang einmaligen Datenschatz zum Gesundheitszustand älterer Menschen – und

ihrer Lebensgewohnheiten: Ein Fünftel der Studienteilnehmenden gab an, täglich

Alkohol zu trinken. Die Hälfte der Befragten hatte in ihrem Leben geraucht oder

rauchte noch immer. Je ein Viertel der Personen war übergewichtig, hatte Krebs

und/oder Diabetes. Und knapp 80 Prozent der Probanden nahmen blutdrucksenkende

Mittel ein. Diese Patienten nahm die Forschungsgruppe für eine Untersuchung zum

Einfluss des Blutdrucks auf die Gesamtsterblichkeit besonders in den Fokus. Wie

sie feststellte, ist es nicht für alle älteren Personen gesünder, wenn ihr

Blutdruck auf unter 140/90 mmHg gesenkt wird. Im Gegenteil: Bei Menschen, die

älter als 80 Jahre sind oder bereits einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt

hatten, steigt das Sterberisiko sogar.

Die neuen Daten zur Nierenfunktion, der sogenannten glomerulären

Filtrationsrate, zeigten außerdem: Etwa bei der Hälfte der Probanden arbeiteten

die Nieren nur eingeschränkt. Zusätzlich stellten die Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler fest, dass die bisher genutzten Gleichungen zur Einschätzung

der Filtrationsrate die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Nieren bei älteren

Menschen überschätzen. „Das bedeutet, dass Ärzte aufgrund der ungenauen

Schätzwerte möglicherweise eine Medikamentendosis festsetzen, die für die

Patienten eigentlich zu hoch ist“, erläutert Prof. Schäffner. Um hier Abhilfe

zu schaffen, entwickelte das Team um die Nephrologin und Epidemiologin 2012

eine Berechnungsmethode, mit der die Nierenfunktion bei Menschen ab 70 Jahren

präziser als bisher abgeschätzt werden kann: die BIS1- bzw. BIS2-Formel.

„Ärztinnen und Ärzte können beide Formeln heute ganz einfach und kostenfrei

über einen Online-Rechner nutzen. Auch eine Reihe von Laborverbünden hat diese

Methode mittlerweile in ihr Portfolio aufgenommen“, sagt Prof. Schäffner.

Die Medizinerin freut sich über die vielen Ergebnisse der Studie: „Die Berliner

Initiative Studie hat dazu beigetragen, dass wir mehr über den

Gesundheitszustand älterer Menschen wissen und diese Altersklasse stärker in

den Fokus rücken.“ Zusammen mit ihrem Team ist sie derzeit dabei, die Daten

weiter zu analysieren, um beispielsweise herauszufinden, wie sich im Alter die

Abnahme der Nierenfunktion über die Zeit verhält und wodurch sie beeinflusst

wird.

Quelle: Charité, 21.11.2019