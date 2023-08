Clinotel-Krankenhausverbund veröffentlicht Jahresbericht 2019 (Download, PDF, 3,2 MB).

Der CLINOTEL-Jahresbericht 2019 ist ab sofort verfügbar. Der Krankenhausverbund hat seinen Jahresbericht 2019 online veröffentlicht; der Bericht steht auf der

Webseite unter www.clinotel.de zum Download bereit. Im Jahresbericht 2019

informiert CLINOTEL, neben dem Rückblick auf das vergangene

Jahr und einem Ausblick auf die Herausforderungen in 2020, im zweiten Teil der

Publikation ausführlich über die Grundlagen für die erfolgreiche Zusammenarbeit

im Krankenhausverbund.

In 2019 hat CLINOTEL für seine Mitgliedshäuser vielfältige Themen angestoßen,

begleitet und erfolgreich abgeschlossen. „Erstmals in der über 20-jährigen

Geschichte unseres Verbundes ist es uns gelungen, eine Rahmenvereinbarung zu einem

Qualitätsvertrag mit dem Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) zu schließen.

Unsere vielfach freiwilligen Aktivitäten, zum Beispiel im Bereich der

Qualitätssicherung mit Routinedaten, der Patientenbefragung und der

Veröffentlichung der Ergebnisse, haben uns diesen Weg eröffnet“, erklärt Udo Beck, CLINOTEL-Geschäftsführer.

Die Zielstellung des Verbundes für 2020 sieht CLINOTEL trotz aller gesetzlichen

und ökonomischen Herausforderungen unverändert in der konsequenten Sicherung und

Verbesserung der Qualität der medizinischen Leistungen im Krankenhausverbund.

Druckexemplare können gerne bei der Geschäftsstelle angefordert werden.

CLINOTEL ist ein trägerübergreifender Krankenhausverbund mit innovativen und

leistungsfähigen Krankenhäusern aus dem gesamten Bundesgebiet. In dem Verbund

behält jedes Mitgliedskrankenhaus seine rechtliche und organisatorische

Eigenständigkeit. Der CLINOTEL-Krankenhausverbund wurde 1999 gegründet. Die

aktuell 67 Mitgliedshäuser verfügen pro Jahr insgesamt über rd. 4,8 Milliarden

Euro Budget. Sie versorgen mit 73.000 Mitarbeitern insgesamt 1,3 Millionen stationäre Patienten

in rund 30.500 Betten. CLINOTEL ist damit einer der größten Krankenhausverbünde

Deutschlands.

Quelle: Download, 02.03.2020