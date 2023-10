COVID-19 Pauschale: Verlängerung des Hygienezuschlags (DGUV).

Durchgangsarztverfahren, Verlegungen, Berichtswesen und Tests. Beteiligen sich die gesetzlichen Unfallversicherungsträger an Mehraufwendungen für Infektionsschutz der Durchgangsärzte/innen aufgrund der Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie? Um die Durchgangsärztinnen und Durchgangsärzte in der Corona-Pandemie zu

unterstützen, haben sich DGUV und SVLFG mit der Kassenärztlichen

Bundesvereinigung auf eine Pauschale für Mehraufwendungen für Infektionsschutz

für ambulante Behandlungen im Rahmen des Durchgangsarztverfahrens verständigt.

Die Einigung gilt demnach auch für ambulante Versorgungen an Krankenhäusern und

trägt folgenden Wortlaut:

Um einerseits die bestmögliche Versorgung der Unfallverletzten in Anbetracht

der gegenwärtigen COVID-19-Pandemie durch die D-Ärzte sicherzustellen und

andererseits gleichzeitig einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz

für die D-Ärzte und ihre Praxismitarbeiter sowie auch für die verletzten

Versicherten zu leisten, erklären die DGUV und die SVLFG für die Träger der

gesetzlichen Unfallversicherung, sich an den für die Behandlung ihrer

Versicherten entstandenen bzw. noch entstehenden Mehraufwendungen für

Infektionsschutz wie folgt zu beteiligen:

1. Als pauschale Abgeltung von Preis- und Mengensteigerungen infolge des

neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2, insbesondere bei persönlichen

Schutzausrüstungen für Mitarbeiter und seitens der D-Ärzte den Patienten zur

Verfügung gestelltem Mund-Nase-Schutz und für weiteren entstandenen Mehraufwand

zur Minderung des Infektionsrisikos wird jedem D-Arzt für jeden persönlichen

Arzt-Patienten-Kontakt zusätzlich zu den Behandlungskosten für jeden

Behandlungstag eine Pauschale erstattet.

2. Aufgrund der im Moment nicht zu beziffernden tatsächlichen Kosten für den

Infektionsschutz wird für diese Pauschale der Betrag von 4 Euro festgelegt. Die

Pauschale gilt rückwirkend ab dem 16.03.2020.

3. Die Pauschale kann als besondere Kosten mit der Bezeichnung „COVID-19

Pauschale“ mit der regulären Behandlungsrechnung (§ 64 Abs. 1 Ärztevertrag)

abgerechnet werden. Für zurückliegende bereits abgerechnete Behandlungen kann

die Pauschale dem UV-Träger nachträglich in Rechnung gestellt werden.

4. Diese Regelung ist zunächst befristet bis zum 30.06.2020. Diese Regelung

wird bis zum 31.12.2020 verlängert.

Aufgrund der Struktur der Abläufe in den Datenverarbeitungssystemen der

Unfallversicherungsträger und bestehender gesetzlicher Regelungen ist leider

eine automatische Nachberechnung durch die Unfallversicherungsträger nicht

möglich.

Da mit dieser Pauschale tatsächlich für Infektionsschutzmaßnahmen entstandene

Kosten erstattet werden, gibt es dafür keine Gebührenposition. Für die

Abrechnung ist die „Covid-19 Pauschale“ daher einmal am Behandlungstag als

besondere Kosten zusätzlich in die Rechnung aufzunehmen.

Für die bereits abgerechneten Behandlungsfälle kann die „Covid-19 Pauschale“

nachträglich mit gesonderter Abrechnung unter Angabe des Behandlungstages in

Rechnung gestellt werden.

Quelle: DGUV, 24.09.2020