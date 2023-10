DAK-Gesundheit in Nordrhein-Westfalen mit neuer Pressesprecherin (Presseportal).

Die DAK-Gesundheit hat eine neue Pressesprecherin in Nordrhein-Westfalen: Anke Eschweiler (47) steht ab sofort Journalistinnen und Journalisten als kompetente Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um die Kranken- und Pflegeversicherung zu Verfügung. Lesen Sie mehr in unserer Pressemeldung. Anke Eschweiler

neue Pressesprecherin der DAK-Gesundheit in Nordrhein-Westfalen

47-jährige steht Medien als Ansprechpartnerin für Kranken- und

Pflegeversicherung zur Verfügung

Die DAK-Gesundheit hat eine neue Pressesprecherin in Nordrhein-Westfalen: Anke

Eschweiler (47) steht ab sofort Journalistinnen und Journalisten als kompetente

Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um die Kranken- und Pflegeversicherung

zur Verfügung. Zudem vermittelt sie Medien den direkten Kontakt zum Leiter der

Landesvertretung, Klaus Overdiek, organisiert Fachleute im Gesundheitswesen und

koordiniert die Pressearbeit.

Anke Eschweiler wurde in Vechta geboren, lebt im Rheinland und arbeitet seit

2009 als Vertragsmanagerin in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen für die

Krankenkasse. Sie ist Juristin und war zuletzt Ansprechpartnerin für

Vertragspartner in den Bereichen der ambulanten zahnärztlichen Versorgung und

Prävention.

Der bisherige Pressesprecher Rainer Lange wechselt nach 13 Jahren als künftiger

Landeschef der DAK-Gesundheit nach Rheinland-Pfalz. Er leitet ab 1. Oktober die

dortige Landesvertretung und ist zentraler Ansprechpartner für Politiker und

Vertragspartner.

Die DAK-Gesundheit hat als eine der größten Krankenkassen Deutschlands

bundesweit rund 5,6 Millionen Versicherte, davon mehr als eine Million in

Nordrhein-Westfalen.

Quelle: Presseportal, 17.09.2021