Deutscher Herzbericht 2020 (Download, PDF, 3,9 MB).

Die Sterblichkeit durch Herzkrankheiten insgesamt ist in Deutschland im Vergleich zu den Vorjahren wieder leicht gestiegen, wohingegen leichte Rückgänge bei Todesfällen durch Herzinfarkt und Herzschwäche zu verzeichnen sind. Die Anstiege zeigen sich bei den Herzklappenerkrankungen mit einer Zunahme um mehr als 1.500 auf 19.757 Sterbefälle (2018) und bei den

Herzrhythmusstörungen um mehr als 800 auf 30.208 (2018) Gestorbene. Die

Herzkrankheit mit der häufigsten Diagnose für eine Krankenhauseinweisung, die

koronare Herzkrankheit (KHK), setzt nach einem Rückgang um über 1.600

Sterbefälle auf insgesamt 123.975 (2018) ihren positiven Trend fort und mit ihr

der Herzinfarkt mit einer Abnahme um rund 760 Sterbefälle auf 46.207 Gestorbene

(2018).

„Dieser Rückgang ist erfreulich und lässt auf eine Verbesserung der ambulanten

und stationären medizinischen Versorgung, verbesserte Präventionsmaßnahmen und

mehr Kenntnisse der Bevölkerung über Herzkrankheiten schließen. Diese

Entwicklung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die koronare

Herzkrankheit, die Grunderkrankung des Herzinfarkts, jährlich mit fast 626.000

Krankenhausaufnahmen und einer weiterhin hohen Sterblichkeit verbunden ist“,

betont Prof. Dr. med. Thomas Voigtländer, stellvertretender

Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung, anlässlich der Vorstellung

des Deutschen Herzberichts 2019. Der Herzspezialist sieht dabei eine

Verlagerung der KHK-Sterblichkeit mehr in die erkrankungskritischen älteren

Bevölkerungsanteile bei Männern ab 55 Jahren und älter und bei Frauen ab 70

Jahren und älter: „Über die zweifelsohne erfolgreiche Apparatemedizin hinaus

muss viel mehr in die kardiovaskuläre Vorsorge investiert werden.“ Neben Alter

und Genetik verursachen Risikofaktoren wie Bluthochdruck,

Fettstoffwechselstörungen, Diabetes oder Übergewicht die KHK und den

Herzinfarkt. Diese Risikofaktoren sind mit Lebensstiländerungen auch zusätzlich

zur Therapie gut beeinflussbar. „Diesen Hebel müssen wir mit Hilfe von

Präventionsprogrammen noch stärker nutzen. Prävention braucht aber auch mehr

Gewicht in der Politik“, fordert Herzstiftungs-Vorstand Voigtländer.

Die KHK ist in 70 Prozent der Fälle Hauptursache der chronischen Herzschwäche,

die zu mehr als 456.000 Klinikeinweisungen pro Jahr führt und an der jährlich

fast 38.000 Menschen pro Jahr sterben. Trotz aller Fortschritte in der

Herzmedizin sterben in Deutschland immer noch die meisten Menschen an einer

Herzkrankheit (z. B. Herzinfarkt, Herzschwäche, plötzlicher Herztod) oder

Kreislauferkrankung (z. B. Schlaganfall, Bluthochdruck, Lungenembolie). Mit

mehr als 345.274 Sterbefällen allein im Jahr 2018 sind

Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Haupttodesursache in Deutschland eine enorme

Herausforderung für das Gesundheitswesen.

Regionale Sterblichkeitsunterschiede bestehen fort

Daten des Herzberichts dokumentieren die seit Jahren bekannte unterschiedlich

hohe Sterblichkeit an Herzkrankheiten zwischen den Bundesländern. Am

Herzinfarkt zeigt sich: Während die niedrigste Sterbeziffer Schleswig-Holstein

mit 28,5 Gestorbenen pro 100.000 Einwohner (EW), Nordrhein-Westfalen (39) und

Hamburg (44,2) haben, ist die Sterblichkeit am höchsten in Brandenburg (72,2),

Sachsen-Anhalt (69,3), Mecklenburg-Vorpommern (67,7) und Thüringen (64,4).

„Auffällig ist, dass die Sterblichkeits-rate für Herzinfarkt zwischen 2016 und

2018 in allen Bundesländern – mit Ausnahme von Berlin und Thüringen – spürbar

gesenkt werden konnte“, berichtet Voigtländer. „Neben demographischen Aspekten

könnten Verbesserungen in der medizinischen Versorgung, aber auch eine

verbesserte Prävention zu dieser Entwicklung beigetragen haben.“ Regionale

Unterschiede bleiben jedoch bestehen. So haben die östlichen Bundesländer die

höchsten Werte bei den Sterbeziffern für Herzinfarkt und KHK. Welchen Einfluss

Faktoren wie Raucheranteil, Erwerbsstatus, Häufigkeit von Begleit-erkrankungen

wie Bluthochdruck, Diabetes und Übergewicht für diese Unterschiede haben,

bedarf weiterer Analysen. „Ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung der

Herzinfarkt-sterblichkeit auf Landesebene sind Herzinfarkt-register zur

wissenschaftlichen Untersuchung der Infarktversorgung. Das gilt auch für

Anstrengungen von Behörden, Ärztenetzwerken, Krankenkassen und

Aktionsbündnissen in der Bevölkerungsaufklärung zu Themen wie Vorsorge,

Ursachen und Symptome von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie richtiges

Notfallverhalten“, so Voigtländer. Beispiel für eine gelungene Aktion ist die

als „Herzwoche“ angelegte Aufklärungskampagne in Sachsen-Anhalt. Ziel ist es u.

a., die Bevölkerung zu sensibilisieren, bei Herzinfarkt oder anderen

Herznotfällen sofort den Rettungsdienst (Notruf 112) zu rufen und nicht

abzuwarten.

Mehr Sterbefälle durch Herzrhythmusstörungen und Herzklappenkrankheiten

Während die Sterblichkeit durch Herzschwäche und koronare Herzkrankheit im

Vergleich zum Vorjahr leicht abnehmen, sind für Herzrhythmusstörungen und

Herzklappenerkrankungen merkliche Anstiege feststellbar. Bei beiden

Herzkrankheiten dürften diese Anstiege auch mit dem hohen Alter eines Großteils

der Betroffenen (65- bis 75-Jährige und über 75-Jährige) zu erklären sein. Je

nach Art und Schweregrad der Herzrhythmusstörung können u. a. Schlaganfall –

als Folge der häufigsten Herzrhythmusstörung Vorhofflimmern – oder plötzlicher

Herztod aufgrund bösartiger Herzrhythmusstörungen (Kammerflimmern) die

Todesursache sein. „Hier sehen wir Verbesserungs-potenzial in der Prävention

und frühzeitigen Behandlung der häufigsten Ursachen lebensbedrohlicher

Herzrhythmusstörungen wie KHK/Herzinfarkt, Bluthochdruck und

Herzmuskelerkrankungen sowie Herzmuskelentzündung“, betont der Kardiologe am

Cardioangiologischen Centrum Bethanien (CCB) Frankfurt am Main.

Bei den Herzklappenkrankheiten ist die Altersstruktur der Patienten

insbesondere bei Klappenerkrankungen des höheren Lebensalters wie die

degenerative Aortenklappenstenose ein bedeutsamer Faktor für die konstant hohen

Krankenhausaufnahmen und die tendenziell seit 2011 steigende Sterblichkeit.

Zweithäufigste Klappenerkrankung ist die Mitralklappen-insuffizienz. „Beide

Herzklappenkrankheiten können, wenn sie zu spät erkannt und behandelt werden,

den Herzmuskel schwer schädigen bis hin zu Herzschwäche und schlimmstenfalls

plötzlichem Herztod. Die Sensibilisierung der Bevölkerung für

Klappen-erkrankungen und ihre Symptome wie Luftnot oder

Angina-pectoris-ähnliche Brustschmerzen gewinnt daher an Bedeutung“, warnt der

Kardiologe. Auffallend groß erscheinen die Geschlechtsunterschiede bei den

Sterbeziffern (Gestorbene pro 100.000 EW), die für Frauen bei den

Herzklappenerkrankungen um 42,7 Prozent höher als bei Männern (Frauen:

27,9/Männer: 19,6 pro 100.000 EW) ausfallen und bei den Herzrhythmusstörungen

um 48,6 Prozent höher als bei Männern (Frauen: 43,4/Männer: 29,2).

Entwicklungen bei Herzschwäche: Anstieg bei den Erwerbsfähigen

Die entgleiste Herzschwäche (Dekompensation) zählt zu den Herzkrankheiten mit

den häufigsten vollstationären Aufnahmen in eine Klinik. Der Leidensdruck bei

dekompensierter Herzschwäche ist mit Luftnot, Leistungsschwäche und

Flüssigkeitseinlagerungen groß. Auffällig ist nach einem Anstieg der

Krankenhaus-aufnahmen im Jahr 2017 um ca. 9.000 Fälle auf 464.724, ein Rückgang

um ca. 8.700 vollstationäre Aufnahmen auf 456.012 (2018). Eine verbesserte

Therapie und Präventionsmaßnahmen können diesen Rückgang nur zum Teil erklären.

„Vermutlich führt zu diesem Rückgang die zunehmend bessere Infarktversorgung,

wodurch es zu weniger großen Herzinfarkten und damit zu weniger

Herzschwäche-Fällen kommt“, erklärt der Intensivmediziner. Mit der Herzschwäche

ist je nach Schweregrad und Begleiterkrankungen wie COPD,

Nierenfunktionsstörung oder Herzrhythmusstörungen ein hoher Leidensdruck

verbunden. „Mit Sorge beobachten wir, dass sich seit 2011 ein Anstieg der

Krankenhausaufnahmen bei Menschen im erwerbsfähigen Alter, den 45- bis unter

65-Jährigen, um 11,5 % feststellen lässt. Hier bedarf es womöglich gezielter

Prävention und mehr gezielter ambulanter Versorgungsangebote.“ Auch müsse durch

bessere Aufklärung mehr Aufmerksamkeit in der Bevölkerung für die

krankheitstypischen Symptome, Ursachen und Therapiemöglichkeiten der

Herzschwäche geschaffen werden

Mehr Frauen als Männer sterben an Herzkrankheiten:

Weiterhin auffällig ist die höhere Sterblichkeit bei Frauen. Bei Betrachtung

aller Herzkrankheiten starben 2018 mehr Frauen als Männer: 109.833 (51,7 %)

Frauen gegenüber 102.422 Männern (48,3 %). Frauen mit Herzklappen-krankheiten,

Herzrhythmusstörungen und Herzschwäche scheinen eine ungünstigere Prognose als

Männer mit diesen Erkrankungen zu haben. Bei Herzklappenkrankheiten liegt die

Sterbeziffer um 42,7 % höher, bei Herzrhythmusstörungen um 48,6 % und bei

Herzschwäche um 65,5 % höher als bei Männern. In absoluten Zahlen: 2018 starben

23.735 Frauen gegenüber 13.974 Männern an Herzschwäche und 18.247 Frauen

gegenüber 11.961 Männern an Rhythmusstörungen. Beim akuten Herzinfarkt und bei

KHK haben Männer eine schlechtere Prognose als Frauen. Inwiefern für dieses

Gefälle neben epidemiologischen Faktoren auch Aspekte wie

geschlechtsspezifische Unterschiede in Genetik und Anatomie von Herz und

Gefäßen, Unterschiede in der Wirkung von Herz-Kreislauf-Medikamenten oder eine

Unterversorgung in der Diagnostik und Therapie zuungunsten von Frauen eine

Rolle spielen, bedarf der weiteren Analyse.

Der Deutsche Herzbericht wird von der Deutschen Herzstiftung zusammen mit den

ärztlichen Fachgesellschaften für Kardiologie (DGK), Thorax-, Herz- und

Gefäßchirurgie (DGTHG) sowie Kinderkardiologie (DGPK) alljährlich

herausgegeben.

Quelle: Pressemitteilung, 12.11.2020