Die Geriatrie in der Schweiz ist flexibler als in Deutschland (Pressemitteilung).

Differenzen zwischen der Schweiz und Deutschland: Die beiden europäischen Nachbarländer haben viele Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten in der Altersmedizin. Im Fokus stehen unterschiedliche Ansätze in der Ausbildung, der

Professionalisierung des Fachgebietes und der Nachwuchsförderung. Damit

beschäftigt sich auch Privatdozent Dr. med. Thomas Münzer (Foto), Chefarzt der

Geriatrischen Klinik St. Gallen und Vorstandsmitglied der Schweizerischen

Fachgesellschaft für Geriatrie. „Wir können sehr viel voneinander lernen“, sagt

der Mediziner. „Junge Geriatrie in der Schweiz“ heißt Münzers mit Spannung

erwartete Keynote beim Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie

(DGG), der vom 5. bis 7. September 2019 in Frankfurt am Main stattfindet.

Münzer will dabei Antworten auf die wichtigsten Fragen geben: Wie wird das

überaus wichtige Thema Weiterbildung in der Schweiz angegangen? Wie ist die

schweizerische Fachgesellschaft organisiert und wie kümmert sie sich speziell

um den Nachwuchs? Was können die beiden nationalen Gesellschaften voneinander

lernen? Und in welchen Bereichen können sie noch mehr gemeinsam etwas bewegen?

Beim Thema Weiterbildung ist die Schweiz ganz weit vorne: „Mit Wirkung dieses

Jahres haben wir die Weiterbildungsbedingungen für den Schwerpunkt Geriatrie

überarbeitet und dazu auch einen international anerkannten Lernzielkatalog

hinterlegt“, erklärt PD Dr. Münzer. Beim überarbeiteten Weiterbildungsprogramm

wurde zum Beispiel die Zeit, die ein angehender Geriater in der Psychiatrie

verbringt, verkürzt. Zudem findet die Prüfung nun komplett in Englisch statt.

Auch in Deutschland könne man die Weiterbildung in diese Richtung

weiterentwickeln, findet der Chefarzt, räumt aber auch strukturelle

Unterschiede ein, die dies erschweren: „Die Geriatrie in der Schweiz ist

national organisiert, es gibt also nur eine Instanz, die die Verordnung

absegnen muss. Das macht uns flexibler als in Deutschland, wo die Bundesländer

mitentscheiden“, so Münzer.

Controlling von geriatrischen Patientendaten in der Schweiz verbessert

Auch beim Controlling hat sich in der schweizerischen Geriatrie einiges getan

in den vergangenen Jahren. So kann die Ernährungstherapie als Therapieeinheit

gerechnet werden. Zudem fließen seit 2019 die Diagnosen Demenz und Delir in die

sogenannten diagnosebezogenen Fallgruppen mit ein – dadurch wird die Schwere

eines Patientenfalls erhöht, der sogenannte Case Mix Index (CMI). Außerdem

haben sich alle geriatrischen Lehrstuhlinhaber in der Schweiz darauf geeinigt,

eine gemeinsame Datenbank mit Frailty-Daten aufzubauen. „Auch das lässt sich in

einem kleinen Land wie unserem gut umsetzen“, so Münzer.

Geriatrie hat sich zur anerkannten Fachdisziplin gemausert

Das Ansehen der schweizerischen Geriatrie habe sich in den vergangenen Jahren

kontinuierlich verbessert – von der „etwas belächelten Disziplin“ zur

anerkannten Fachgesellschaft, die automatisch auf jedem Internistenkongress

eingeladen wird. Speziell für junge und angehende Altersmediziner und

-medizinerinnen hat die Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie SFGG eine

Abteilung aufgebaut. Wie diese genau aussieht, wird PD Dr. Münzer ebenfalls in

seiner Keynote zeigen. Der gebürtige Deutsche stellt einen

Mentalitätsunterschied fest, wenn es um Entscheidungsprozesse geht: „Hier in

der Schweiz wird direkt nach einem Konsens gesucht, in Deutschland wird dagegen

mehr diskutiert. Deswegen können wir schneller etwas bewegen.“

Deutsche und schweizerische Geriatrie hat Potenzial für viele gemeinsame

Projekte

Mit der deutschen Fachgesellschaft verbindet die schweizerische viele

Gemeinsamkeiten: „Zum Beispiel die ganz hohe Motivation, gute geriatrische

Medizin zu machen und das Fach vor allem für junge angehende Geriater attraktiv

zu machen“, sagt PD Dr. Münzer. Beide Länder wollen zudem eine gute Lehre mit

exzellenten Inhalten anbieten. Auch bei grenzüberschreitenden

wissenschaftlichen Projekten sieht er viel Potenzial: „Wir haben zum Beispiel

zusammen ein Positionspapier „Der alte Mensch in der Notfallmedizin“

erarbeitet. Derzeit überlegen wir, ob wir gemeinsam etwas zum Thema

„Reanimation im Alter“ erarbeiten können.“ Besonders junge Altersmediziner

seien zukünftig gefragt, sich zunehmend zu vernetzen – ganz im Sinne des

Kongressmottos „Geriatrie – jung und grenzenlos.“

Zur Person:

PD Dr. med. Thomas Münzer ist Facharzt für Innere Medizin, Geriater und

Chefarzt der Geriatrischen Klinik des Kompetenzzentrums Gesundheit und Alter in

St. Gallen, einem Krankenhaus mit 88 Betten für Akutgeriatrie. 75 Betten

Langzeitbetreuung sind der Institution angeschlossen. Nach dem Medizinstudium

in Deutschland und der klinischen Ausbildung in der Schweiz folgte ein

dreijähriger Forschungsaufenthalt am Gerontology Research Center des National

Institute on Aging und der Johns Hopkins University, Baltimore (USA), wo er zur

Hormonsubstitution im Alter forschte. Dr. Münzer ist Dozent für das Fach

Geriatrie der Universität Zürich, der Züricher Fachhochschule für Angewandte

Wissenschaften und ab 2020 verantwortlich für den Themenblock „Medizin den

Hochbetagten“ des neuen Masterstudienganges (Joint Medical Master) der

Universitäten St. Gallen/Zürich. Er ist Alumnus des Robert Bosch

Forschungskollegs Geriatrie und Board Member der European Academy for Medicine

of Ageing (EAMA). PD Dr. Münzer arbeitet als Berater für Geriatrische

Einrichtungen und ist als Gutachter für nationale und internationale

geriatrische Fachzeitschriften tätig.

Quelle: href='https://www.mydrg.de/k/82W' title='Die Geriatrie in der Schweiz ist

flexibler als in Deutschland'>Pressemitteilung, 31.07.2019