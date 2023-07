DIGAB-Register für außerklinische Intensivpflege (Zum Register).

Die Deutsche interdisziplinäre Gesellschaft für außerklinische Beatmung (DIGAB) e.V. hat am 27. Juli 2020 ein DIGAB-Register für außerklinische Intensivpflege freigeschaltet. Darin sollen die Kapazitäten für die außerklinische Intensivpflege in der Bundesrepublik bzw. in jedem Bundesland erfasst werden: spezifiziert nach Pflege-/Wohnheimen für

Intensivpflege, Intensiv-Wohngemeinschaften und im Rahmen einer häuslichen Intensivpflege. Das

Register orientiert sich an dem Intensivbetten-Register der DIVI Deutsche

interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V., das im

Rahmen der Corona-Pandemie erstellt worden ist. Dieses Register hat sich

innerhalb weniger Wochen als effektives Steuerungsinstrument erwiesen, um eine

optimierte Übersicht über die vorhandenen Ressourcen im Klinikbereich zu

ermöglichen.

Die Initiative, ein eigenes DIGAB-Register auch für die außerklinische

Intensivversorgung zu erstellen, geht auf Dr. med. Martin Bachmann, Präsident

der DIGAB e.V., zurück. Das DIGAB-Register für außerklinische Intensivpflege

bezieht sich auf alle Menschen mit einer invasiven oder nichtinvasiven Beatmung

in der Außerklinik, die einer außerklinischen Intensivpflege bedürfen.

Mit dem DIGAB Register, in Kombination mit dem DIVI Intensivregister, können

die Patientenströme zwischen Klinik und Außerklinik in beide Richtungen besser

abgestimmt werden, was aktuell im Rahmen des Corona-Krisenmanagements besonders

wichtig ist. Durch die zu erwartende Transparenz der Versorgungskapazitäten

können aber auch die Anbieter der außerklinischen Intensivpflege besser

miteinander kooperieren und z.B. regionale Engpässe überbrücken. Für die

betroffenen Menschen mit außerklinischer Beatmung hat das DIGAB Register den

Vorteil, dass sie in ihrem privaten Umfeld bzw. regional weiter versorgt

werden. Speziell für COVID-19-Patienten werden durch das DIGAB Register

schneller Möglichkeiten einer außerklinischen Weiterversorgung bis hin zur

Möglichkeit einer Dekanülierung gefunden. Kliniken und außerklinische

Leistungserbringer können Hand in Hand arbeiten, sowohl während der

Corona-Pandemie als auch zukünftig.

Das DIGAB-Register für außerklinische Intensivpflege ist für die Teilnehmenden

freiwillig und kostenfrei. Langfristig erhofft sich der DIGAB-Vorstand, dass

aus dem Register heraus eine adäquate Bedarfsplanung entwickelt werden kann und

die Versorgungsstrukturen generell besser angepasst werden können. Denn bislang

gibt es keine eindeutige statistische Erhebung über die exakte Anzahl

außerklinisch beatmeter Personen in Deutschland. Deshalb wäre es sinnvoll und

wünschenswert, mittelfristig das DIGAB-Register für außerklinische

Intensivpflege weiter zu entwickeln und in die Tiefe auszuweiten. Dies würde

bedeuten, dass dann weitere anonymisierte Daten zum Zwecke der

Versorgungsforschung über die zugrunde liegenden Erkrankungen und die Details

der Versorgungsstrukturen erfasst werden können.

Interessenten finden das Register unter diesem Link. Die Möglichkeit, sich

einzutragen, ist selbsterklärend. Es wurde jedoch auch eine Hotline

eingerichtet. „Das DIGAB Register wird wertvolle Dienste für die Betroffenen,

die Pflegedienste und die Krankenhäuser leisten, selbst wenn die Pandemie

hoffentlich irgendwann überwunden sein sollte“, sagt Präsident Dr. Bachmann. Er

appelliert an alle Unternehmen, die in der außerklinischen Intensivpflege tätig

sind, sich rege am DIGAB Register zu beteiligen. Geplant ist, dass das DIGAB

Register – wie das DIVI Register – letztendlich verpflichtend für alle

Leistungserbringer wird. Wünschenswert wäre, dass letztlich alle freien

Kapazitäten für die Versorgung außerklinisch beatmeter Kinder und Erwachsener

im DIGAB Register komplett erfasst werden.

Quelle: Pressemitteilung, 26.07.2020