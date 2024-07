Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln mit neuem stellvertretenden Direktor (Mediennachricht).

Führungswechsel beim Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln. Mit Matthias Schmitt hat der DiCV seit Januar 2022 einen neuen stellvertretenden Diözesan-Caritasdirektor an der Spitze des Verbandes. Der Theologe und Ökonom leitete seit 2020 bis zu seinem Wechsel nach Köln interimistisch die Caritas

im Ruhrbistum Essen. Parallel dazu, aber mit reduziertem Stundenumfang, war Matthias Schmitt seit 2016 als Prokurist der Beteiligungsgesellschaft im Bistum Essen (BBE GmbH) tätig, in der das Bistum

seine Beteiligungen an gemeinnützigen Trägern von Kliniken, Seniorenheimen und

weiteren Gesundheits- und Sozialeinrichtungen gebündelt hat. Der gebürtige

Ostwestfale folgt auf Dr. Helmut Loggen, der zum Jahresende, nach über 30

Jahren DiCV, in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.

Quelle: Mediennachricht, 27.01.2022