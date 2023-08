Ernaehrungsreport 2019

Ernährungsreport 2019 (Download, PDF, 700 kB).

Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, hat heute in Berlin den Ernährungsreport 2019 vorgestellt. Mit dieser jährlichen, repräsentativen Umfrage unter 1.000 Verbraucherinnen und Verbrauchern werden Vorlieben, Ess- und

Einkaufsgewohnheiten erfragt.

"Der Report liefert eine gute und wichtige Datengrundlage. Er zeigt auf, was

bei uns auf den Tisch kommt, was den Bürgerinnen und Bürgern bei Lebensmitteln

und Ernährung wichtig ist, wie sich Prioritäten im Laufe der Zeit

gegebenenfalls ändern, welche Rolle Preise und Kalorien spielen. Die

Haupterkenntnis: Lecker und gesund soll es sein. Neun von zehn Verbrauchern ist

gesundes Essen wichtig. Und so gut wie allen – 99 Prozent – muss das Essen

schmecken."

Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass sich eine große Mehrheit immer

bewusster ernährt: "71 Prozent ist es wichtig, dass Fertigprodukte weniger

Zucker enthalten, 68 Prozent wollen weniger ungesunde Transfette und 38 Prozent

weniger Salz. Über allem steht aber der Geschmack, als Staat sollten wir daher

auch keine Produktrezepte vorschreiben, die im Alltag zu Ladenhütern werden.

Insofern sind die genannten Zahlen eine Bestätigung, dass wir hinsichtlich

unseres grundsätzlichen Ansatzes und der bereits ergriffenen Maßnahmen im

Rahmen der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette

und Salz den richtigen Weg eingeschlagen haben. Gerade der Aspekt der

Innovation ist für die Verbraucher dabei wesentlich, durch starre Vorgaben

würde diese gebremst werden. Konkret wollen nur sieben Prozent, dass die

erwähnte Zuckerreduzierung durch künstliche Süßstoffe ausgeglichen wird. Mein

Ministerium fördert deshalb ein Projekt, das aus der Zuckerrübe kalorienarmen

Zucker gewinnt."

Julia Klöckner weiter: „Der Ernährungsreport unterstützt auch unser Vorhaben,

ein staatliches Tierwohlkennzeichen einzuführen, das über ein reines

Haltungskennzeichen hinausgeht. 81 Prozent der Befragten befürworten ein

offizielles Siegel, das sicherstellt, dass Nutztiere besser gehalten werden als

gesetzlich vorgeschrieben ist. Deutlich gestiegen im Vergleich zum Vorjahr ist

zudem die Zahl der Befragten, die es wichtig oder sehr wichtig finden,

Nährwertangaben auf Lebensmittelverpackungen vorzufinden. Den Verbrauchern geht

es also um transparente und differenzierte Informationen, nicht nur um eine

grafische Simplifizierung.

Zugenommen – das zeigen die Zahlen – hat die Außer-Haus-Verpflegung, die wir

des-halb bereits stärker in den Blick genommen haben. Das gilt für Kantinen und

insbesondere die Verpflegung in den Schulen. Zur Verbreitung der Standards der

Deutschen Gesellschaft für Ernährung für leckeres und gesundes Essen trägt mein

Ministerium mit dem Ausbau und der Stärkung der Schulvernetzungsstellen bei.

Damit entsprechen wir dem Anliegen von 95 Prozent der Befragten, dass Kinder

die Grundlagen der gesunden Ernährung schon in der Schule lernen sollten.

Schließlich bekräftigt der Report unsere Maßnahmen zur Bekämpfung von

Lebensmittelverschwendung. 84 Prozent sehen die Reduzierung des

Lebensmittelabfalls als einen geeigneten Weg an, die wachsende Weltbevölkerung

zu ernähren. 44 Prozent sprechen sich in diesem Zusammenhang zudem für eine

Steigerung der Produktivität der Landwirtschaft aus. Das verdeutlicht, dass die

Bevölkerung für diesen Zielkonflikt ein immer stärkeres Bewusstsein

entwickelt."

Die wesentlichen Erkenntnisse des Ernährungsreports 2019:

Für 99 Prozent der Befragten kommt es beim Essen auf den Geschmack an.

91 Prozent der Befragten ist gesundes Essen wichtig: 71 Prozent essen täglich

Obst und Gemüse, 64 Prozent nehmen täglich Milchprodukte zu sich, Fleisch- und

Wurstwaren kommen bei 28 Prozent jeden Tag auf den Tisch, 6 Prozent der

Befragten ernähren sich vegan oder vegetarisch.

Wir essen und kaufen immer bewusster. Mehr als die Hälfte der Verbraucher

achtet beim Einkauf auf Zuckermenge und Fettanteil.

84 Prozent der Befragten sind daher dafür, Fertigprodukten weniger Zucker

zu-zusetzen – auch wenn sie dann nicht so süß schmecken.

Den Befragten ist es sehr wichtig, dass verarbeitete Lebensmittel wenig Zucker

und wenig ungesunde Transfette enthalten. Das sagen 71 bzw. 68 Prozent der

Befragten.

86 Prozent der Befragten gaben an, dass sie bei den freiwilligen Angaben auf

Verpackungen die Angaben zur artgerechten Tierhaltung interessieren.

81 Prozent der Befragten wünschen sich ein staatliches Tierwohlkennzeichen.

84 Prozent der Befragten sehen die Verringerung der Lebensmittelverschwendung

als eine geeignete Maßnahme, um eine ausreichende Ernährung der wachsenden

Weltbevölkerung sicherzustellen.

48 Prozent präferieren eine einfache Zubereitung, 36 Prozent achten auf die

Kalorien, für 32 Prozent ist der Preis am wichtigsten.

Hintergrund:

Im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat

das Meinungsforschungsinstitut forsa im Oktober und November 2018 rund 1.000

Bundesbürgerinnen und -bürger ab 14 Jahren zu ihren Ess- und

Einkaufsgewohnheiten befragt – die 4. Untersuchung seit 2015. Die wichtigsten

Ergebnisse über Deutschland, wie es isst, sind im Ernährungsreport 2019

zusammengefasst.

Quelle: Download, 09.01.2019