Fast jede dritte Entbindung in NRW ist ein Kaiserschnitt (IT.NRW).

Im Jahr 2019 haben in den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern 166 813 Frauen entbunden. Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2019 haben in den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern 166 813 Frauen entbunden. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, fand die Geburt bei

nahezu einem Drittel (50 504; 30,3 Prozent) dieser Frauen per Kaiserschnitt

statt. Bei 10 120 Frauen (6,1 Prozent) wurde eine Vakuumextraktion und bei 672

Frauen (0,4 Prozent) eine Geburtszange eingesetzt.

Die Zahl der Kaiserschnittentbindungen war in NRW im Jahr 2019 mit 50 504 um

0,7 Prozent höher als im Vorjahr und um 9,8 Prozent höher als zehn Jahre zuvor

(2009: 45 995). Der Anteil der Kaiserschnittgeburten an allen Entbindungen war

2019 um 0,4 Prozentpunkte höher als 2018 – gegenüber dem Jahr 2009 verringerte

sich dieser Anteil um 2,3 Prozentpunkte.



Tabellarische Daten der Grafik

Innerhalb des Landes waren die Anteile der Kaiserschnittgeburten

unterschiedlich hoch: Im Regierungsbezirks Arnsberg wurde mit 33,5 Prozent die

höchste und im Regierungsbezirk Münster mit 27,0 Prozent die niedrigste Quote

verzeichnet.

Wie die Statistiker weiter mitteilen, wurden die 166 813 Entbindungen im Jahr

2019 in 137 der insgesamt 341 Krankenhäuser Nordrhein-Westfalens durchgeführt.

Von den 170 183 Babys, die 2019 in einem Krankenhaus geboren wurden, kamen 169

563 (99,6 Prozent) lebend auf die Welt.

