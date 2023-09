Datenauswertungen auf umfassenderer Datenbasis: Gemeinsamer Jahresbericht 2020 der niedersächsischen Landeskrebsregister ist erschienen (Download, PDF, 26,4 MB).

Das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen (EKN) und das Klinische Krebsregister Niedersachsen (KKN) veröffentlichen ihren Jahresbericht Krebs in Niedersachsen erstmalig gemeinsam mit der neu gegründeten Klinischen Landesauswertungsstelle Niedersachsen (KLast). In die Auswertungen sind Daten

eingeflossen, die von den beiden Landeskrebsregistern erhoben wurden.

Das EKN, welches seit 20 Jahren bevölkerungsbezogene Krebsdaten in

Niedersachsen auswertet, veröffentlicht in diesem Jahresbericht Daten zum

Krebsgeschehen für die Diagnosejahre 2017-2018. Jährlich sind 49.236

Krebserkrankungen in Niedersachsen neu diagnostiziert worden, 26.036 bei

Männern und 23.200 bei Frauen. Für das Jahr 2020 erwartet das EKN eine Zunahme

auf rund 52.200 Krebsneuerkrankungen in Niedersachsen, vor allem aufgrund der

zunehmenden Alterung der Gesellschaft. Auch Sonderauswertungen zu kleinräumigen

Krebshäufungen und durchgeführte Projekte, z.B. zur Evaluation des

Mammographie-Screening-Programms, werden im Jahresbericht dargestellt.

Das KKN, welches im Juli 2018 den Echtbetrieb aufgenommen hat, hat begonnen,

die Daten zur Meldungsqualität und klinischen Versorgung auszuwerten und somit

die onkologische Versorgung von Patientinnen und Patienten in Niedersachsen

abzubilden. Im Rahmen von regionalen Qualitätskonferenzen zum Prostatakrebs

wurden mit den meldenden Ärztinnen und Ärzten erste Ergebnisse und künftige

Herausforderungen, die die Protagonisten gemeinsam angehen wollen, diskutiert.

Erstmals stellt auch die Klinische Landesauswertungsstelle (KLast), die im

Februar 2020 vom Land Niedersachsen neu eingerichtet wurde, eigene Auswertungen

vor. Die KLast unterstützt das KKN bei der Auswertung der klinischen

Krebsregisterdaten auf Landesebene und stellt anonymisierte Daten für die

bundesweite Qualitätssicherung und die Forschung zur Verfügung.

Gesundheitsministerin Carola Reimann berichtet: „Mit der Einrichtung der KLast

wurde der letzte Baustein der im Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz

(KFRG) beschlossenen Strukturen zum Aufbau der klinischen Krebsregistrierung in

Niedersachsen umgesetzt.“ Zur Zielsetzung erläutert die Ministerin: „Die Daten

der Landeskrebsregister werden dazu beitragen, dass die Qualität der

onkologischen Versorgung in Niedersachsen weiter optimiert werden kann. Dies

kommt allen Krebspatientinnen und Krebspatienten zugute.“

Der Jahresbericht 2020 ‚Krebs in Niedersachsen‘ kann entweder als Druckfassung

kostenfrei beim EKN und KKN bestellt werden oder ist online abrufbar unter:

www.krebsregister-niedersachsen.de und www.kk-n.de.

Hintergrund

Das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen (EKN) erfasst als

bevölkerungsbezogenes Krebsregister das Auftreten von Krebserkrankungen in

Bezug auf die regionale und zeitliche Verteilung in Niedersachsen seit 2000.

Bereits seit 2003 veröffentlicht das EKN jährlich bevölkerungsbezogene Zahlen

zu Krebsneuerkrankungen, Krebssterbefällen und Überlebens­wahrscheinlichkeiten

in Niedersachsen. Ziel der bevölkerungsbezogenen Krebsregistrierung ist es, die

Bekämpfung von Krebserkrankungen und die Erforschung ihrer Ursachen weiter

voranzutreiben.

Das Klinische Krebsregister Niedersachsen (KKN) ist nach dem

Krebsfrüherkennungs- und

-registergesetz (KFRG) als behandlungsortbezogenes Register mit Wirkung vom 1.

Dezember 2017 als Anstalt öffentlichen Rechts des Landes Niedersachsen

gegründet worden. Es erfasst neben der Diagnose alle Behandlungsschritte und

den individuellen Krankheitsverlauf der Patientinnen und Patienten. Die

wesentlichen Ziele der klinischen Krebsregistrierung sind die

Qualitätssicherung und -verbesserung der onkologischen Versorgung.

Das KKN und das EKN nehmen die Meldungen in einem webbasierten Melderportal

über eine gemeinsame Datenannahmestelle entgegen, bevor sie die Daten der

jeweiligen (epidemio­logischen oder klinischen) Zweckbestimmung entsprechend

weiterverarbeiten.

Die Klinische Landesauswertungsstelle Niedersachsen (KLast) wurde im Februar

2020 vom Land eingerichtet mit der Aufgabe, an der Auswertung der klinischen

Krebsregisterdaten auf Landes­ebene mitzuwirken. Sie ist zuständig für die

Zusammenarbeit und den Datenaustausch mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss.

Mindestens einmal im Jahr übermittelt das KKN einen anonymisierten

Gesamtdatensatz an die KLast.

Kontakt

Epidemiologisches Krebsregister Niedersachsen (EKN) und

Klinische Landesauswertungsstelle Niedersachsen

Industriestraße 9, 26121 Oldenburg

Tel.: 0441 361056-12

E-Mail: registerstelle@krebsregister-niedersachsen.de

Klinisches Krebsregister Niedersachsen (KKN)

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sutelstraße 2, 30659 Hannover

Tel.: 0511 277897-0

E-Mail: info@kk-n.de

Quelle: Pressemitteilung, 15.01.2021