Gesundheitspersonal 2020 in Sachsen-Anhalt

2020 waren in Sachsen-Anhalt 149,8 Tsd. Personen im Gesundheitswesen tätig. Gegenüber 2019 bedeutete das eine Zunahme um 2,0 Tsd. Personen bzw. 1,4 %. Die prozentuale Zunahme fiel damit etwa genauso hoch aus wie die für Deutschland (1,3 %). Der Anteil Sachsen-Anhalts an den Beschäftigten im

Gesundheitswesen Deutschlands entsprach 2,6 %. Die Zunahme in Sachsen-Anhalt wurde dabei von den stationären / teilstationären

Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen) sowie den

ambulanten Einrichtungen (z. B. Arztpraxen, Apotheken und ambulante

Pflegedienste) bestimmt, deren Beschäftigtenzahl sich gegenüber 2019 um

insgesamt 2,1 Tsd. Personen erhöhte. Mit 57,5 Tsd. Personen in den

stationären/teilstationären Einrichtungen sowie 60,2 Tsd. Personen in den

ambulanten Einrichtungen waren 2020 insgesamt 78,6 % aller Beschäftigten des

Gesundheitswesens in diesen beiden Einrichtungsarten tätig.

Das in Vollzeitstellen umgerechnete Gesundheitspersonal betrug 112,3 Tsd.

Personen, der Anteil der Vollzeitäquivalente an den Gesamtbeschäftigten des

Gesundheitswesens 2020 lag bei 75,0 je 100 Beschäftigten. Gegenüber Deutschland

(72,3) spielte damit in Sachsen-Anhalt die Teilzeitbeschäftigung eine etwas

geringere Rolle. Vollzeitäquivalente geben die Anzahl der auf die volle

tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an. Ein Vollzeitäquivalent

entspricht dabei einem Vollzeitbeschäftigten. Je 1 000 Einwohnerinnen und

Einwohner standen 2020 in Sachsen-Anhalt 51,5 Beschäftigte in

Vollzeitäquivalenten für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zur

Verfügung, für Deutschland betrug dieser Wert 50,7.

Gegenüber 2008 waren 2020 im Gesundheitsbereich 27,2 Tsd. Personen mehr tätig.

Auch im Langfristvergleich wurde die Entwicklung von den Beschäftigten der

stationären/teilstationären sowie der ambulanten Einrichtungen getragen (+22,8

Tsd. Personen). In den Einrichtungen des Gesundheitsschutzes sowie der

Verwaltung gab es dagegen in den vergangenen 12 Jahren Personalrückgänge um 0,2

bzw. 0,9 Tsd. Personen.

Die vorliegenden Berechnungsergebnisse wurden durch die Arbeitsgruppe

„Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AG GGRdL) ermittelt. Über

weitere Ergebnisse für Sachsen-Anhalt informiert nachstehende Tabelle.

Ergebnisse für alle Bundesländer zur Gesundheitspersonalrechnung können der

Internet-Seite der AG GGRdL unter www.ggrdl.de entnommen werden.

Unter Gesundheitspersonal/Beschäftigten werden hier Beschäftigungsverhältnisse

verstanden, sodass Personen mit mehreren Arbeitsverhältnissen in verschiedenen

Einrichtungen auch mehrfach gezählt werden. Die Definition des

Gesundheitswesens erfolgte gemäß SHA (System of Health Account) und ist nicht

identisch mit Abteilung 86 der aktuellen Wirtschaftszweigklassifikation.

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 31.08.2022