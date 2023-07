Gesundheitswesen Sachsen Anhalt 2018 2019 Basisdaten VdEK

Das Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt 2018/2019 - Ausgewählte Basisdaten der gesundheitlichen Versorgung (Pressemitteilung, PDF, 566 kB).

Die „vdek-Basisdaten Sachsen-Anhalt“ sollen der interessierten Öffentlichkeit einen Einblick in die Dimensionen des Gesundheitswesens geben. Die nunmehr vierte Ausgabe der Basisdaten ist in Verbindung mit der Broschüre „vdek-Basisdaten des Gesundheitswesens“ zu

nutzen, die die Verbandszentrale in Berlin alljährlich herausgibt.

Wie entwickelt sich unsere Bevölkerung, wie alt ist Sie? Wie groß ist der

Anteil der gesetzlichen Krankenversicherung an der Bevölkerung, wie entwickeln

sich die Anteile von Mitgliedern und Familienversicherten und Rentnern? Welche

Leistungsausgaben sind prägend, welcher Veränderungsdynamik unterliegen sie?

Das alles findet man ebenso skizziert, wie wichtige Kennziffern der

Versorgungssituation in unserem Bundesland.

Wir legen bei den einzelnen Sachverhalten immer Wert auf eine Vergleichbarkeit

mit anderen Regionen und versuchen dies auch über längere Zeiträume

vergleichend darzustellen.

Bevölkerung

Knapp 94 Prozent der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt sind gesetzlich

krankenversichert, das ist der Spitzenwert im Vergleich zu anderen

Bundesländern.

Das Durchschnittsalter beträgt in Sachsen Anhalt 48,4 Jahre auch hier liegt man

deutlich an der „Spitze“!

Versorgung

Rund 6,3 Milliarden Euro werden in Sachsen-Anhalt seitens der gesetzlichen

Krankenversicherung für die gesundheitliche Versorgung aufgebracht. Davon

allein 2,2 Milliarden für stationäre Behandlungen.

Die Krankenhausstrukturen in Sachsen-Anhalt sind trotz aller Veränderungen

(Investitionen; Standortsicherungen etc.) gemessen am Bevölkerungsschlüssel und

im Vergleich zu anderen Bundesländern erheblich überdimensioniert.

In der ambulanten Versorgung verweisen die Kennziffern, dass nicht nur die

hausärztliche sondern auch die fachärztliche Versorgung eine über dem

Bundesdurchschnitt liegende „Belastung“ aufzuweisen hat. Der aktuellen

Gesetzesinitiative der Landesregierung zur Hebung der „Landarztquote“ ist

seitens der Ersatzkassen daher nur zuzustimmen, wenn man gezielt auf den

Gesamtsektor „Niedergelassene Ärzte“ orientiert.

Mit mehr als 4.400 Pflegefällen pro 100.000 Einwohner liegt der

Anteil der Pflegebedürftigen deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Der Trend ist

hierbei sehr dynamisch.

