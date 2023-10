Gut 6 Prozent aller ambulant durchgeführten Corona-Testungen wurden von den Notaufnahmen der Krankenhäuser mit den KVen abgerechnet (ZI).

Vertragsarztpraxen waren die wichtigsten Anlaufstellen während des ersten

COVID-19-Pandemieschubs im Frühjahr. Dies zeigen auch aktuelle Abrechnungsdaten

zu PCR-Tests. Dazu erklärt der Vorstandsvorsitzende des Zentralinstituts für

die kassenärztliche Versorgung (Zi), Dr. Dominik von Stillfried:

„Im ersten Quartal 2020 sind fast 94 Prozent der PCR-Tests zur

Verdachtsabklärung einer potenziellen COVID-19-Infektion ambulant im haus- und

fachärztlichen Bereich erbracht worden. Lediglich gut 6 Prozent aller ambulant

durchgeführten Testungen sind von den Notaufnahmen der Krankenhäuser gegenüber

den Kassenärztlichen Vereinigungen abgerechnet worden. Das zeigen die aktuell

vom Zi ausgewerteten vertragsärztlichen Abrechnungsdaten für die Monate Januar

bis März 2020.

Vergleichende Untersuchungen zum Pandemiemanagement in Europa legen nahe, dass

das effiziente Miteinander von starken ambulanten Versorgungsstrukturen und

einer leistungsfähigen Kliniklandschaft einen wesentlichen Beitrag zur

Eindämmung der Pandemie in Deutschland geleistet hat. Deshalb sollten die

Leistungen des ambulanten Schutzwalls, in dem neun von zehn Corona-Patienten

versorgt worden sind, und der ein schnelles Überlaufen der Kliniken wie in

vielen anderen Ländern verhindert hat, nicht gering geschätzt werden. Wie das

Zi erst kürzlich in einer gemeinsamen Umfrage mit der KV Berlin gezeigt hat,

haben Arztpraxen mit der Versorgung von COVID-19-Patienten alle Hände voll zu

tun. Für pandemiebezogene Aufgaben haben niedergelassene Ärztinnen und Ärzte im

Schnitt rund 25 Stunden pro Woche aufgewendet. Insgesamt entfielen fast 8

Stunden alleine auf die Beantwortung telefonischer Anfragen zu COVID-19 und

entsprechende Testungen sowie 10 Stunden auf Tests und Dateneingaben. Bei den

positiv getesteten Patientinnen und Patienten haben die Praxen durchschnittlich

fast 3 Stunden pro Woche für die Kommunikation mit Gesundheitsämtern, zur

Patientenberatung und zum Monitoring gebraucht. Mehr als 3 Stunden wurden für

Abrechnungs- und Organisationsfragen aufgewandt. Das Praxisteam war im Schnitt

zusätzlich rund 9 Stunden die Woche gebunden.

Auch wenn in den Praxen keine Patienten beatmet werden, so zeigen diese Zahlen

deutlich, dass aus der Vertragsärzteschaft ein zentraler Beitrag zur Eindämmung

der COVID-19-Pandemie geleistet wird.“

Fachliche Ergänzung:

Auf Grundlage der bundesweiten Abrechnungsdaten des 1. Quartals 2020 ergibt

sich, dass gut 6 Prozent der Polymerase-Kettenreaktion-Tests (PCR / GOP 32816)

und rund 6 Prozent der Kennzeichnungen „Corona-Verdacht“ (GOP 88240) von

Krankenhäusern gegenüber den Kassenärztlichen Vereinigungen im Rahmen der

vertragsärztlichen Versorgung abgerechnet worden sind.

Quelle: ZI, 04.11.2020